Tatvan'da Çiğdemler Açtı - Son Dakika
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Tatvan'da Çiğdemler Açtı

Tatvan'da çiğdem çiçekleri karların arasından açarak baharın gelişini müjdeledi.

11.03.2025 23:03
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Tatvan'da baharın müjdecisi çiğdemler açtı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde baharın habercisi olarak bilinen çiğdem çiçekleri, karların arasından yüzünü göstermeye başladı.

Tatvan- Van kara yolu üzerinde bulunan Sapor mevkiindeki dere kenarları, sarı ve mor renkli çiğdem çiçekleriyle süslendi. Her yıl mart ayının gelişiyle birlikte çiçek açan çiğdemler, bölge halkı için baharın gelişini müjdeleyen en önemli doğa olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Kar örtüsünün içinden çıkan zarif çiçekler, doğanın uyanışını simgelerken, aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Bölge halkı, çiğdemlerin açmasıyla birlikte havaların ısınmaya başladığını belirterek, bu doğa olayının her yıl büyük bir heyecanla beklendiğini ifade etti. Tatvan'ın doğal güzelliklerine bir yenisini ekleyen çiğdemler, baharın gelişini müjdeleyen renk cümbüşüyle doğaseverlere adeta görsel bir şölen sunuyor.

Öte yandan, çiğdem çiçeklerinin açtığını gören vatandaşlar, kar örtüsünün içinden çıkan zarif çiçekleri fotoğraflamayı ihmal etmedi. Çiğdemlerin oluşturduğu doğal manzarayı ölümsüzleştirmek isteyen doğaseverler, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle birbirinden güzel kareler yakaladı.

Bölge halkından Mehmet Okay, her yıl çiğdemlerin açmasını büyük bir heyecanla beklediklerini söyleyerek, "Bu çiçekler baharın gelişini müjdeliyor. Karların arasından çıkmaları adeta doğanın uyanışını simgeliyor. Bu manzarayı görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tatvan'da Çiğdemler Açtı - Son Dakika

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