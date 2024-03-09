Tatvan'da Mart Ayında Kar Yağışı

Tatvan'da kar yağışı etkili oldu
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde mart ayında kar yağışı etkili oldu.
Tatvan ilçesinde son günlerde cemrenin yere düşmesiyle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönmüştü. İlçede aralıklarla yağan yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı baharı bekleyen Tatvanlıları bir yandan üzerken, bir yandan da çocukların eğlencesi haline geldi. Evlerinin önünde kartopu oynayan çocuklar kar yağışının tadını çıkarırken Mart ayında yağan kar yağışından oldukça memnun olduklarını dile getirdi.
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Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında motosikletle ticari taksi çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet alev aldı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın tüpüyle müdahale edilen motosikletin yanması itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ticari taksi şoförü ise emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığı görüntüler üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, olayın 4 Mart'ta K.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli yakalanarak yasal işlemlere başlanmıştır.
Kayseri'de polis tarafından düzenlenen huzur uygulamasında, 28 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 247 personel ve 51 ekip ile gerçekleştirilen uygulamada, 1642 kişi sorgulandı. Ayrıca, 51 metruk bina, 78 umuma açık yer, 39 iş yeri, 6 terminal ve 279 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda, kimliği olmadığı tespit edilen 28 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli de yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzensiz göçle mücadeleye yönelik yapılan huzur uygulamasında bin 642 kişi sorgulanırken, 28 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Operasyonda ayrıca 11 aranan kişi de gözaltına alındı.
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