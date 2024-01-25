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Bitlis'in Tatvan ilçesinde her perşembe günü kurulan semt pazarı ilgi görüyor - Son Dakika
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde her perşembe günü kurulan semt pazarı ilgi görüyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde her perşembe günü kurulan semt pazarı, Aydınlar, Sosyal, Fatih, Dumlupınar ve İstasyon mahalleleri arasındaki belediyeye ait bir dönümlük alanda hizmet veriyor. Tatvan Belediyesi tarafından ayrılan alanda tezgahlarını kuran esnaf, uygun fiyatlarla ürünlerini satışa sunuyor. Pazarcılardan Erhan Balakan, yoğun talepten dolayı pazarın haftada 3 güne çıkarılmasını isteyerek, vatandaşların semt pazarına ilgi gösterdiğini belirtti. Vatandaşlardan Tayibe Kutlu ise fiyatların uygun olmasından dolayı perşembe pazarını tercih ettiklerini ifade etti.

Bitlis\'in Tatvan ilçesinde her perşembe günü kurulan semt pazarı ilgi görüyor
25.01.2024 - 20:11,
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde her perşembe günü kurulan semt pazarı ilgi görüyor.

Aydınlar, Sosyal, Fatih, Dumlupınar ve İstasyon mahalleleri arasındaki belediyeye ait bir dönümlük alana perşembe günleri pazar kuruluyor.

Tatvan Belediyesi tarafından ayrılan alana tezgahlarını kuran esnaf, ürünlerini satışa sunuyor.

Pazarcılardan Erhan Balakan, vatandaşların semt pazarına ilgi gösterdiğini belirterek, yoğun talepten dolayı pazarın haftada 3 güne çıkarılmasını istedi.

Vatandaşlardan Tayibe Kutlu ise fiyatların uygun olmasından dolayı perşembe pazarını tercih ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Bitlis'in Tatvan ilçesinde her perşembe günü kurulan semt pazarı ilgi görüyor - Son Dakika


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