Tavşanlı’da Orman Yangını

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Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Tavşanlı ilçesine bağlı Artıranlar köyü yakınındaki ormanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.