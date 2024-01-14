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Tavşanlı'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Tavşanlı'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde park halinde olan bir otomobil alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

14.01.2024 - 19:16,
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde park halinde alev alan otomobil yandı.

Yeni Mahalle Haşim Benli Bulvarı'nda park halinde olan B.B.'ye ait 43 HK 902 plakalı otomobil, park halindeyken alev aldı. Aracın yandığını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın tamamen söndürüldü. Yangında otomobil hasar alırken, kullanılmaz hale geldi. (DHA)

Tavşanlı\'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
Kaynak: DHA
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