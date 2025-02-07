Tavşanlı\'da Sahte İçki Operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, sahte içki üretip, sattığı iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'dan kargo aracılığıyla getirdiği etil alkol ile sahte içki üretip sattığı belirlenen H.İ.G'yi takibe aldı.
Ekipler, bir kargo firmasının şüphelinin adresine etil alkol bulunan koliyi teslim ettiği sırada operasyon gerçekleştirdi.
Polis, adreste yaptığı aramada kargoyla gelen 20 litre etil alkol, pet şişeler içinde satışa hazır 10 litre sahte içki ele geçirdi.
Yakalanan zanlının, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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