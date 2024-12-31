Tavuk Pilavı Fırsatı: 5 Lira

Güncel

Tavuk Pilavı 5 Lira Yaptı, 3 Saatte Hepsini Sattı

ANKARA - Ankara'da bir işletme, yılın son gününe özel tavuk pilavı 5 liradan satışa sundu. Metrelerce kuyruğun oluştuğu işletmede satışa sunulan pilav 3 saatte tükendi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvankent semtinde yılın son gününe özel indirim kararı alan işletme, tavuk pilavın fiyatını 5 lira yaptı. Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden önce restoran önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. 5 liraya satışa sunulan tavuk pilav 3 saat içerisinde tükendi.

"Öğrenciye de güzel bir indirim yapıyorum"

İşletme sahibi Serkan Aşıcı, kampanyaya ilişkin, "8 Eylül'de bu dükkanımızı açtık. Geçen hafta da Sincan'daki şubemizi açtık ve böyle bir indirim yapmak istedim. 2024'ün son gününde güzel bir indirimle herkesin kalbine hitap etmek istedim. Şuan 450, 500 kişilik pilav gitti, 'Çuf Çuf' pilavını herkes ama herkes lezzetini görsün diye normal fiyatımız 120, öğrenci fiyatımız 60 liradır. Ben tamamen öğrenci dostuyum. Öğrenciye de güzel bir indirim yapıyorum" dedi.