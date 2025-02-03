Tayfun Füzesi Rize\'de Başarılı Test Atışı Gerçekleştirdi

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Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı Rize'de gerçekleştirildi.

Rize-Artvin Havalimanı ve çevresinde test atışı öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Tayfun Kısa Menzilli Balistik Füze Sistemi'nin test atışı, saat 12.37'de bölgeden gerçekleştirildi. Atış sorunsuz tamamlandı.

ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun'un test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'ndan 18 Ekim 2022 ve 23 Mayıs 2023'te de gerçekleştirilmişti.