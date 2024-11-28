Tayfun G'den Taciz İddiasına Şikayet - Son Dakika
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Tayfun G'den Taciz İddiasına Şikayet

Küçükçekmece'de okul önünde benzetildiği kişi yüzünden şikayetçi olan Tayfun G, suçsuz olduğunu savundu.

28.11.2024 17:48
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Küçükçekmece'de bir okulun önündeki öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen kişiye benzetilerek çekilen fotoğrafı gruplarda paylaşılan Tayfun G, şikayetçi oldu.

İlçedeki bir okulun güvenlik görevlisi, okul önünde çocuklara sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen bir kişinin fotoğrafını çekerek, velilere uyarıda bulunmak amacıyla gruplarında paylaştı.

İşe gitmek için aynı okulun önünde servis bekleyen Tayfun G'nin de söz konusu kişiye benzetilerek çekilen fotoğrafı aile gruplarına gönderildi.

Bu durum nedeniyle mağdur olan Tayfun G, Küçükçekmece Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

AA muhabirine açıklama yapan Tayfun G. Kağıthane'de bir matbaa firmasında yönetici olarak çalıştığını belirterek, salı günleri pazar kurulduğu için servisin kendisini okulun önündeki trafik ışıklarından aldığını, o sırada güvenlik görevlilerinin izni olmadan fotoğrafını çektiğini anlattı.

Fotoğrafının okul aile birliği görevlilerine gönderilmesi üzerine sosyal medya gruplarında "Polis geldi, kovaladı, kaçtı." gibi ifadelerle kendisi hakkında paylaşımlarda bulunulduğunu belirten Tayfun G, iftiraya uğradığını söyledi.

"Bu sadece benzerlikten dolayı olmuştur"

Tayfun G, karakola gidip ifade verdiğini anlatarak, "Bu sadece benzerlikten dolayı olmuştur. Okul aile birliği ve görevlileri hakkında şikayetçi oldum. Ben sadece işine giden biriyim. Benim çocuklarla ne işim olabilir. 3 çocuğum var. Bu tarz bir insan değilim. Resim çekerek altını doldurup paylaşmaya hakkınız yok. Kimseyi yargılamadan, sorgulamadan, araştırma yapmadan ifşalamayın." diye konuştu.

İddialar yüzünden sokağa çıkamaz duruma geldiğini belirten Tayfun G, suçsuz olduğunu ve bu ithamlarla karşılaşmak istemediğini dile getirdi.

Tayfun G. daha sonra okul önündeki bazı velilere yanlış paylaşımlar yapıldığına dair açıklama yaparak, iddiaların araştırılmadan paylaşılmamasını istedi.

Veliler ise Tayfun G'nin, bu açıklamalarını okul gruplarında paylaşacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tayfun G'den Taciz İddiasına Şikayet - Son Dakika

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