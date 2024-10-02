Tayland'da Otobüs Yangını: 23 Ölü

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Tayland'da öğrenci ve öğretmenleri taşıyan ve alev alması sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği otobüsün şoförü gözaltına alındı.

Polis Adli Tıp Birimi Başkanı Trairong Phiwpan, yaptığı açıklamada, alev alan otobüsten 20 öğrenci ve 3 öğretmenin cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

Trairong, toplam ölü sayısının tespitinde ve kurtarma çalışmalarında aracın aşırı ısınmasından dolayı gecikme olduğunu belirtti.

Ailelerin, kimlik tespiti için başkent Bangkok'taki Polis Genel Hastanesine götürüldüğünü ifade eden Trairong, olayın ardından kendisine ulaşılamayan otobüsün şoförü Saman Chanput'un polise teslim olduğunu ve gözaltına alındığını açıkladı.

Trairong, şoförün ölüme ve yaralanmaya sebebiyet verecek şekilde dikkatsiz araç kullanmak ve kazayı bildirmemekle suçlandığını söyledi.

Emniyet yetkilisi Chayanont Meesati de sürücünün otobüsün alev almasının ardından başka bir otobüsten yangın söndürücü aldığını ancak yangını söndürememesinin ardından olay yerinden kaçtığını ifade etti.

Chayanont, otobüs şirketinin güvenlik standartlarına uyup uymadığını araştırdıklarını belirtti.

Öte yandan, olayda yaralanan 16 öğrenci ve 3 öğretmenin hastanede tedavilerinin sürdüğü, 3 öğrencinin ise durumunun "ağır" olduğu bildirildi.

Otobüsün alev alması sonucu, önce 25 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuş ancak daha sonra yapılan açıklamalarda sayının 23 olduğu ifade edilmişti.

Tayland Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungruengki, dün, okul gezisi için Uthai Thani bölgesinden hareket eden ve 44 yolcuyu taşıyan otobüsün yolda alev aldığını açıklamıştı.

Olay yerinde bulunan arama kurtarma görevlisinin değerlendirmesine göre yangın, otobüsün lastiklerinden birinin patlaması sonrası aracın bariyerlere sürtmesiyle başlamıştı.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, bir anne olarak olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.???????