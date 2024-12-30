Tayland'da Yılbaşı Tatilinde 143 Kişi Hayatını Kaybetti

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Tayland'da, yılbaşı tatilinin ilk 3 gününde meydana gelen 872 trafik kazasında 143 kişinin öldüğü bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, Adalet Bakanı Tawee Sodsong, ülkede yılbaşı tatili nedeniyle ilk 3 günde yaşanan trafik kazalarına ilişkin açıklama yaptı.

Sodsong, yılbaşı tatili için yoğun trafik görülen ülkede, 27-29 Aralık'ta 872 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

Bu trafik kazalarında 143 kişinin hayatını kaybettiğini, 841 kişinin yaralandığını kaydeden Sodsong, kazaların ağırlıklı olarak aşırı hızdan ve alkollü araç kullanmak gibi nedenlerden yaşandığını bildirdi.