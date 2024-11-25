Tayvan'da Çin'e Ait Balon Tespit Edildi

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Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da, nisan ayından bu yana ilk defa Çin'e ait yüksek irtifa balonunun görüldüğü bildirildi.

Tayvan Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, balonun, Ada'nın kuzey ucundaki Keelung şehrinin 60 deniz mili (111,12 kilometre) kuzeybatısında 30 bin fitte tespit edildiği belirtildi.

Tayvan semalarında nisan ayından bu yana ilk kez Çin'e ait bir yüksek irtifa balonu tespit edildi.

Balonun, Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesi (ADIZ) ilan ettiği sahada yaklaşık 2 saat uçtuğu kaydedildi.

Balon uçuşları seçimler öncesinde artmıştı

Çin'e ait yüksek irtifa balonlarının Ada çevresindeki uçuşlarının, özellikle Tayvan'da 13 Ocak'ta yapılan başkanlık ve parlamento seçimleri öncesinde yoğunlaştığı gözlenmişti.

Savunma Bakanlığının paylaşımlarında ilk kez anıldığı 17 Aralık 2023'ten seçim gecesine dek Ada çevresinde tespit edilen yüksek irtifa balonlarının sayısı 38'e ulaşmıştı.

Yılbaşından seçimlere dek her gün en az bir Çin balonunun uçuşu rapor edilmişti.

Balonların elektronik istihbarat donanımlarını taşıdığından şüphelenilirken, uçuşların, Pekin yönetiminin seçim sürecinde anlık istihbarat toplama faaliyeti olabileceği görüşü dile getirilmişti.

Balonların Ada çevresinde varlık göstermesinin, Pekin'in, seçim sürecinde Tayvan halkını etkilemeye, egemenlik iddiasını vurgulamaya yönelik bir eylem olabileceği yorumu yapılmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, balonların varlığına dair sorulara "durumdan haberdar olmadıkları, konunun dış ilişkilerle ilgisinin olmadığı" yanıtını vermişti.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskısını artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.