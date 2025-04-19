TBMM 105. Yılını Çocuklarla Kutluyor

6 Nisan 1920

1- TBMM'nin açılışının 105'inci yılı "çocuklarla iç içe" kutlanacak

TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te 5 gün boyunca çocuklar için özel olarak hazırlanan etkinlikler düzenlenecek

"Yapay zeka" temasıyla yapılacak "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliklerinde teknolojiyle eğlence bir araya getirilecek, spor etkinlikleriyle de çocukların aktif, eğlenceli ve sağlıklı vakit geçirmeleri sağlanacak

Bu yıl ilk kez düzenlenecek "7 Bölgeden 7 Eser 23 Nisan" konseriyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukların sesleri Mecliste yankılanacak

(Gazi Nogay/TBMM)

2- TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan "dijital telif yasasına" ilişkin açıklama:

"Konunun üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Tüm paydaşlarımızın katkılarıyla ortaya taslak bir metin çıktı. Son halini TBMM Genel Kurulu verecek"

"Haziran ayı başında dijital telif konusunda hazırlayacağımız yasa teklifini Meclis Başkanlığına sunmayı planlıyoruz"

(Aynur Ekiz/TBMM)

3- Yatırım projelerini "robot"a sordular, öğrendikleri teşvik ve desteklerle işe koyuldular

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 5 yıl önce dijital ortamda oluşturduğu "Yatırıma Destek Platformu", turizmden sağlığa, sanayiden tarıma kadar çeşitli alanlardaki yatırımcılara rehberlik etti, desteklere yönelik 4 bin 200'e yakın soruya ortalama 10 saatte yanıt verildi

"yatirimadestek.gov.tr" adlı siteyi 2020'den bu yana yaklaşık 2,2 milyon kişi ziyaret ederek hizmetlerden yararlanırken destek bekleyen yerli ve yabancılar "Teşvik Robotu"na sorarak yatırımlarına yön çizdi

(Zeynep Duyar/Ankara)

4- Trafikteki elektrikli otomobil sayısı bir yılda 2 katına çıktı

TÜİK verilerine göre, mart sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı elektrikli otomobillerin sayısı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 120 arttı

2015'te yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, mart sonu itibarıyla 200 bini geçti

Martta, tescil edilen elektrikli otomobil sayısı, dizel ve LPG yakıtlı otomobilleri geride bıraktı

(Serhat Tutak/Ankara)

5- Türkiye, "su stresine" karşı önlemler alıyor

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Lütfi Akca:

"Su seferberliği yalnızca çiftçiye değil çocukların eğitimine kadar uzanıyor"

"Su konusunun öneminin farkındalığıyla ülkemizin bütün ilgili kurumları, bu bağlamda çalışmalarını gerçekleştiriyor"

(Hümeyra Ayaz/Ankara)

6- "Havlu parası" adı altında toplanıp DEAŞ'a aktarılan para akışı deşifre edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a finansman desteği sağlayan şüphelilerin, dikkati çekmemek için toplanan paraları "havlu parası" açıklamasıyla banka hesabına gönderdiğini tespit etti

7 ilçede belirlenen adreslere düzenlenen ve 9 zanlının yakalandığı operasyonda 17 bin 900 dolar ile 109 bin 800 lira ele geçirildi

(Emrah Gökmen/İstanbul) (Görüntülü)

7- Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Bosna Hersek ve Özbekistan'da sağlık eğitimi atılımı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Özbekistan'da kurulacak Semerkant Tıp Fakültesi, Buhara İbni Sina Diş Hekimliği Fakültesi ve Buhara İbni Sina Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bosna Hersek'te ise Saraybosna Uluslararası Tıp Fakültesi ile Saraybosna Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesinin 2025-2026 akademik yılında eğitime başlaması hedefleniyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın:

"Türkiye, artık hem sağlık hizmetini hem de sağlık eğitimini ihraç edebilecek altyapıya sahip. Sağlık Bilimleri Üniversitesi de bu kurumlardan birisi. Nasıl yurt dışından öğrenci getirip Türkiye eğitim sistemi bu kadar çocuğu Türkiye'de okutabiliyorsa artık Türkiye'nin kurumları, üniversiteleri yurt dışında da gidip direkt yerinde eğitim hizmetini ihraç edebilecek durumda"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Çocukluk hayallerini gerçekleştirerek başladıkları doktorlukla hayatlara dokunuyorlar

Bayındır İçerenköy Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak:

"Çocukken babamla muayene için evlere de giderdik. Evdeki hastalara bakardı babam. Zor durumdaki insanlara nasıl yardım ettiğini, onların hayatlarını nasıl değiştirdiğini biliyorum"

Bayındır Söğütözü Hastanesi Girişimsel Onkoloji Merkezi Radyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Akhan:

"Çocukken ilaç kutularıyla oynardım. Biraz daha büyüyünce çok yakınımdaki hekimlerin hastalarla kurduğu diyalogları, onlara yaptıkları yardımı ve tedavi sonucunda duydukları sevinci izlemem beni çok etkiledi"

(Oktay Özdemir/İstanbul) (Fotoğraflı)

9- Dünyanın en genç profesörü Oktay Sinanoğlu'nun vefatının 10. yılı

Ömrünü bilime adayan, Türkçenin gelişmesi için çalışmalar yürüten, 28 yaşında "dünyanın en genç profesörü" ünvanını kazanan ve "Türk Einstein" olarak bilinen kimya mühendisi Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, 19 Nisan 2015'te hayata veda etti

Bilim alanındaki çalışmalarıyla dünyanın çeşitli ülkelerinde devlet nişanları ve ödüller alan Sinanoğlu, dünya bilim literatürüne önemli katkılarda bulundu

(Hamdi Dindirek/İstanbul)

10- Bosna Savaşı'nın tanığı "Saraybosna'nın hafızası Vijecnica" 129 yıldır ayakta

Vijecnica'nın ev sahipliği yaptığı kütüphane, 1992-1995'teki Bosna Savaşı'nda Sırp askerlerinin topçu ateşi sonucu çıkan yangında büyük hasar alırken 155 bin el yazma eser yok oldu

Restorasyonuna 1996'da başlanan Vijecnica Kütüphanesi, 9 Mayıs 2014'te kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı ve her yıl yüz binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor

(İsmail Özdemir/Saraybosna) (Grafikli)

11- Küresel finansın liderleri, IMF- Dünya Bankası Bahar Toplantılarında tarifelerin gölgesinde buluşacak

ABD'nin başkenti Washington'da 21-26 Nisan'da düzenlenecek toplantılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı tarife politikalarının yol açtığı belirsizliklerin gölgesinde gerçekleşecek

Teması "İstihdam-Refaha Giden Yol" olarak belirlenen toplantılarda, Trump yönetiminin tarifelerinin tartışmaların merkezinde yer alması beklenirken küresel ekonominin nabzı tutulacak

(Dilara Zengin/Washington)

12- Küresel piyasalar IMF ve Dünya Bankası yıllık toplantılarına odaklandı

Geçen hafta tarifelere ilişkin gelişen müzakere iyimserlikleri, piyasalardaki risk algısını bir miktar azaltırken olumlu sinyallere rağmen Çin tarafından henüz somut diyalog adımı atılmaması, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu

Tarifelerin küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki olumsuz etkileri, geçen haftanın önemli meseleleri arasında yer aldı

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

13- Ankara Keçiörengücü'nün Arnavut futbolcusu Rroca umutlu:

"Play-off'a kalırsak Süper Lig'e çıkabiliriz"

(Fatih Çakmak/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Fenerbahçe ile Kayserispor, ligde 48. randevuda

İki takım arasında daha önce oynanan 47 maçta sarı-lacivertliler 30 kez kazanırken, Kayserispor 8 müsabakadan galip ayrıldı

(Süha Gür/İstanbul)

15- Nesine 2. ve 3. Lig şampiyonlarını arıyor

Beyaz Grup'ta Sarıyer'in 1. Lig için avantajlı durumda olduğu ligde Kırmızı Grup'ta aralarında 1 puan fark bulunan ilk 2 sıradaki takımlardan Motolux 68 Aksarayspor, Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'a konuk olacak

Bursaspor'un 2. Lig vizesi aldığı 3. Lig'de diğer 3 grupta şampiyonların bu hafta belli olma ihtimali bulunuyor

(Ali Korkmaz/İzmir)

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