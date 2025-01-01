TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ünal Kılıçsal\'ın Cenaze Törenine Katıldı

Güncel

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ülke protokolü ile yakın ilişkileri bulunan Afyonkarahisar'ın sevilen isimlerinden Ünal Kılıçsal'ın cenaze törenine katılmak için kente geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da 'derviş' olarak bilinen Ünal Kılıçsal'ın cenaze törenine katıldı. İl protokolü ile Paşa Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına Kurtulmuş, Kılıçsal'ın yakınlarına baş sağlığı diledi. Cenaze namazının ardından Kurtulmuş, defin için Kocatepe Asri mezarlığına geçti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, cenaze töreninin ardından Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı makamında ziyaret edip, kentten ayrıldı.