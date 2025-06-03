TBMM Başkanlığı Seçiminde İlk Tur Sonuçlandı - Son Dakika
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TBMM Başkanlığı Seçiminde İlk Tur Sonuçlandı

03.06.2025 19:26
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TBMM'de Başkanlık seçiminin ilk turunda hiçbir aday üçte iki oy alamadı, ikinci tura geçilecek.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamadı. AK Parti'nin adayı Numan Kurtulmuş 305 oy, CHP'nin adayı Uğur Bayraktutan 122 oy, DEM Parti'nin adayı Cengiz Çandar 50 oy, Yeni Yol Partisi'nin adayı Mehmet Karaman 31 oy, İYİ Parti'nin adayı Cihan Paçacı ise 30 oy aldı.

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis Başkanlığı seçimi ilk turu sona erdi. Beş partinin adaylarının yarıştığı seçimde; AK Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, CHP'nin adayı ise CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu. Yeni Yol grubu ise Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Kahraman'ı aday gösterdi.

Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin gizli oyuyla seçileceği seçimin ilk turunda hiçbir aday Meclis'in üye tam sayısının üçte ikisinin (400) oyunu alamadı. Seçimin ilk tur sonuçları şöyle:

AK Parti - Numan Kurtulmuş: 305 oy

CHP - Uğur Bayraktutan: 122 oy

DEM Parti - Cengiz Çandar: 50 oy

Yeni Yol Partisi - Mehmet Kahraman: 31 oy

İYİ Parti - Cihan Paçacı: 30 oy

İkinci turda da hiçbir aday üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alamazsa üçüncü turda üye tam sayısının salt çoğunluğu (301) aranacak. Hiçbir aday bu turda salt çoğunluğa ulaşamazsa, üçüncü turda en çok oy alan iki aday dördüncü turda yarışacak ve bu turda en çok oyu alan aday Meclis Başkanı seçilecek.

Seçimin ilk turunda oy kullanma işlemi devam ederken siyasi parti gruplarının Meclis Başkanı adayları birbirlerine başarı dileklerini iletti.

CHP'li milletvekilleri de Genel Kurul'a "Free İmamoğlu" dövizleriyle geldi.

İlk turda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatioğulları, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal oy kullandı.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş, Politika, AK Parti, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanlığı Seçiminde İlk Tur Sonuçlandı - Son Dakika

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