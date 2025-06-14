TBMM Başkanlık Divanı Seçimleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Başkanlık Divanı Seçimleri Tamamlandı

14.06.2025 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanlık Divanı için yeni üyeler seçildi, çeşitli partilerden isimler yer aldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TBMM Başkanlık Divanının, başkanvekillikleri, katip üyelikler ve idare amirliklerine Genel Kurulun 12 Haziran 2025 tarihli 96'ncı Birleşiminde seçim yapıldı.

Buna göre, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan TBMM Başkanvekili seçildi.

Katip üye olarak ise AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez; CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar; İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve Yeni Yol Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici görev aldı.

Seçim sonucunda TBMM İdare Amirliğine, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu; CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı; MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz getirildi.

Kaynak: AA

Politika, Eğitim, ankara, Güncel, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Başkanlık Divanı Seçimleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beklenen oldu İsrail, İran’a füzelerle saldırdı Beklenen oldu! İsrail, İran'a füzelerle saldırdı
İşte İsrail’in İran saldırısından ilk görüntüler İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler
Netanyahu’dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama
İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü
İsrail’in İran saldırısına ABD’den ilk açıklama İsrail'in İran saldırısına ABD'den ilk açıklama
İran’daki yıkım günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı İran'daki yıkım günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı İran Dini Lideri Hamaney: İsrail kendisi için acı bir son hazırladı
İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü İran Genelkurmay Başkanı Bagheri, İsrail'in hava saldırısında öldürüldü
Orta Doğu’daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı Orta Doğu'daki savaş altın ve petrol fiyatını fırlattı
İran’dan İsrail’e misilleme 100’den fazla kamikaze İHA fırlatıldı İran'dan İsrail'e misilleme! 100'den fazla kamikaze İHA fırlatıldı
Survivor All Star 2025’te final eşleşmesi belli oldu Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!

23:34
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
Netanyahu, İran halkını rejime karşı ayaklanmaya çağırdı
22:48
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran’da nükleer kirlilik var
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var
22:33
İran’dan nokta atışı Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu
21:56
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
İran, 2 İsrail savaş uçağını düşürdü
10:03
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
09:47
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı
İsrailliler misilleme korkusuyla marketleri boşalttı
09:46
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
Ajda Pekkan 79 Yaşında sahneyi yıktı geçti! Tercih ettiği kostüm geceye damga vurdu
09:17
Akaryakıta bir zam daha geliyor
Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:05
İsrail’in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti
İsrail'in saldırıları sonrası İran nükleer müzakereleri iptal etti
08:55
Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
Astsubay ağabeyinin silahıyla oynarken kazara ablasını vurarak öldürdü
08:53
İsrail İran’a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı
08:45
İsrail’in saldırıları sonrası İran’dan ilk görüntüler Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
İsrail'in saldırıları sonrası İran'dan ilk görüntüler! Gün ağarınca bilanço ortaya çıktı
08:33
AK Parti’den İsrail’in İran’a saldırısına sert tepki
AK Parti'den İsrail'in İran'a saldırısına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 02:00:11. #7.12#
SON DAKİKA: TBMM Başkanlık Divanı Seçimleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.