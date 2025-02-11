TBMM'de Deprem Tartışmaları

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(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda 6 Şubat depremlerine ilişkin tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti milletvekillerine, "Ben o Bakanların yerinde olsam sokağa çıkamam, halk onların yüzüne tükürdü. Hakettiler mi; bin kez hakettiler" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, "Protokol yollarından halka bakmayın, arka sokaklara gidin bakalım hakikat nedir, deprem nedir orada görürsünüz" ifadelerine yer verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 6 Şubat depremlerine ilişkin DEM Parti'nin verdiği önergede söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, "Her konunun siyasete alet edildiğini maalesef üzülerek söylüyorum ki şahit oluyoruz. Bütün bunlara millet kulak asmıyor çok şükür. Bunu, depremin hemen sonrasında gerçekleşen genel seçim sonuçlarında gördünüz. Bunu yapılan konutlarda, ev ziyaretlerinde de giderseniz görürsünüz" dedi. Köksal'ın sözleri üzerinde Genel Kurul'da tartışma yaşandı.

" Hatay'ı sokak sokak gezdim, insanlar size hakkını helal etmiyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şu ifadelere yer verdi:

"Beni en çok üzen deprem bölgesindeki illerimizden bir milletvekilinin bu sözleri söylemesi. Deprem konusu tam da siyasetin meselesidir. Bu parlamentonun meselesidir. Bu kadar güzel işler yaptılar da Hatay'da, Malatya'da gelen Bakanlar neden protesto edildi? Provokasyon yok, ihmal var. Biz oradayız siz yoksunuz. Hatay'da sokağa çıkamıyorsunuz. Bugün vaat ettiğiniz konutların üçte birini yapmışsınız. Çocuklar konteynerlarda eğitim görüyor. Bana bağırmayın gidin o Bakan'a bağırın, git Cumhurbaşkanına söyleyin. Depremzedelerin sorunlarını söylemek siyaset malzemesi oluyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Hatay'ı sokak sokak gezdim, insanlar size hakkını helal etmiyor."

"Bu siyaset ne zaman halkın sorunlarını konuşacak?"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise şunları söyledi:

"AKP'nin ihmalleri nedeniyle 54 binden fazla insanımız resmi rakamlara göre ölmüş. Bolu'da yangın çıkar 'bunu konuşmayalım, siyaset üstü', depremde ihmaller nedeniyle insanlar ölür, asker kışladan çıkmaz, AFAD yardıma gitmez, yardıma gidenlerin önü kesilir. Bunu konuşmayalım siyaset üstü' denilir. 650 bin konut hala verilmemiş. Bu siyaset ne zaman halkın sorunlarını konuşacak? Bütün bu meseleler siyasetin asli konusudur. Siyaset kimin gözetilip kimin gözetilmeyeceğini belirler. Bugün AKP iktidarı sermayeyi, yandaşı koruyor. Bugün AKP imar afları ile o kadar insana mezar olmuş o evlerin sorumlusudur. Protokol yollarından halka bakmayın, arka sokaklara gidin bakalım hakikat nedir, deprem nedir orada görürsünüz."

Yeniden söz alan CHP'li Başarır, "Deprem oldu iki yılın sonunda tüm konutlar teslim edilecekti yüzde 30'u teslim edildi. İki yıldır Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Hatay'da, Adıyaman'da, Osmaniye'de sabahladık. Hatay'a en uzak yerde görev yapan milletvekilimiz bile durumu sizden iyi bilir. Siz bu ülkenin parasını bir avuç zengine verdiniz. Ben o Bakanların yerinde olsam sokağa çıkamam, halk onların yüzüne tükürdü. Hakettiler mi; bin kez hakettiler" dedi.