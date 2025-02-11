TBMM'de Deprem Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM'de Deprem Tartışmaları

Geniş Video İzle

CHP ve DEM Parti milletvekilleri, 6 Şubat depremlerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

11.02.2025 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda 6 Şubat depremlerine ilişkin tartışma yaşandı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti milletvekillerine, "Ben o Bakanların yerinde olsam sokağa çıkamam, halk onların yüzüne tükürdü. Hakettiler mi; bin kez hakettiler" dedi. DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise, "Protokol yollarından halka bakmayın, arka sokaklara gidin bakalım hakikat nedir, deprem nedir orada görürsünüz" ifadelerine yer verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda 6 Şubat depremlerine ilişkin DEM Parti'nin verdiği önergede söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal, "Her konunun siyasete alet edildiğini maalesef üzülerek söylüyorum ki şahit oluyoruz. Bütün bunlara millet kulak asmıyor çok şükür. Bunu, depremin hemen sonrasında gerçekleşen genel seçim sonuçlarında gördünüz. Bunu yapılan konutlarda, ev ziyaretlerinde de  giderseniz görürsünüz" dedi. Köksal'ın sözleri üzerinde Genel Kurul'da tartışma yaşandı.

" Hatay'ı sokak sokak gezdim, insanlar size hakkını helal etmiyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şu ifadelere yer verdi:

"Beni en çok üzen deprem bölgesindeki illerimizden bir milletvekilinin bu sözleri söylemesi. Deprem konusu tam da siyasetin meselesidir. Bu parlamentonun meselesidir. Bu kadar güzel işler yaptılar da Hatay'da, Malatya'da gelen Bakanlar neden protesto edildi? Provokasyon yok, ihmal var. Biz oradayız siz yoksunuz. Hatay'da sokağa çıkamıyorsunuz. Bugün vaat ettiğiniz konutların üçte birini yapmışsınız. Çocuklar konteynerlarda eğitim görüyor. Bana bağırmayın gidin o Bakan'a bağırın, git Cumhurbaşkanına söyleyin. Depremzedelerin sorunlarını söylemek siyaset malzemesi oluyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Hatay'ı sokak sokak gezdim, insanlar size hakkını helal etmiyor."

"Bu siyaset ne zaman halkın sorunlarını konuşacak?"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise şunları söyledi:

"AKP'nin ihmalleri nedeniyle 54 binden fazla insanımız resmi rakamlara göre ölmüş. Bolu'da yangın çıkar 'bunu konuşmayalım, siyaset üstü', depremde ihmaller nedeniyle insanlar ölür, asker kışladan çıkmaz, AFAD yardıma gitmez, yardıma gidenlerin önü kesilir. Bunu konuşmayalım siyaset üstü' denilir. 650 bin konut hala verilmemiş. Bu siyaset ne zaman halkın sorunlarını konuşacak? Bütün bu meseleler siyasetin asli konusudur. Siyaset kimin gözetilip kimin gözetilmeyeceğini belirler. Bugün AKP iktidarı sermayeyi, yandaşı koruyor. Bugün AKP imar afları ile o kadar insana mezar olmuş o evlerin sorumlusudur. Protokol yollarından halka bakmayın, arka sokaklara gidin bakalım hakikat nedir, deprem nedir orada görürsünüz."

Yeniden söz alan CHP'li Başarır, "Deprem oldu iki yılın sonunda tüm konutlar teslim edilecekti yüzde 30'u teslim edildi. İki yıldır Kahramanmaraş'ta, Gaziantep'te, Hatay'da, Adıyaman'da, Osmaniye'de sabahladık. Hatay'a en uzak yerde görev yapan milletvekilimiz bile durumu sizden iyi bilir. Siz bu ülkenin parasını bir avuç zengine verdiniz. Ben o Bakanların yerinde olsam sokağa çıkamam, halk onların yüzüne tükürdü. Hakettiler mi; bin kez hakettiler" dedi.

Kaynak: ANKA

Tbmm Genel Kurulu, Yerel Haberler, DEM Parti, AK Parti, Politika, AK Parti, Siyaset, Güncel, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM'de Deprem Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:07 Donald Trump Gazze planında ısrarcı: ’Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız’ Donald Trump Gazze planında ısrarcı: 'Buraya sahip olacağız, burayı elimizde tutacağız'
20:49 İstanbul’daki Akasya AVM’de yangın paniği İstanbul'daki Akasya AVM'de yangın paniği
20:45 Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek Netanyahu: Rehineler cumartesiye kadar serbest bırakılmazsa ateşkes sona erecek
20:40 Eren Elmalı, Galatasaray’a transfer oldu Eren Elmalı, Galatasaray'a transfer oldu
18:23 İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir günlük ara verildi
08:52 İstanbul’da 4 ilçe beyaza büründü İstanbul'da 4 ilçe beyaza büründü
08:52 Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar’ı soyup soğana çevirdi Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi
08:49 Piyasa değeri 2 milyar lira Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar Piyasa değeri 2 milyar lira! Kanser hastalarına sahte ilaç sattılar
08:34 Galatasaray, Frankowski’nin maliyetini açıkladı Galatasaray, Frankowski'nin maliyetini açıkladı
08:33 Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal’dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi Boşanacakları iddia edilmişti... Şilan Makal'dan iddialara fotoğraflı yanıt geldi
08:22 Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar Asil Nadir'in vasiyeti ortaya çıktı: Son yolculuğumda bulunmasınlar
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:58 Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü Balkona stoklanan cep telefonu bataryaları bomba gibi patladı, mahalleli sokağa döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 21:48:32. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM'de Deprem Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.