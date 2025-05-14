TBMM'de Terör Tartışması Büyüyor

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Milletimizin 40 yıldır gözyaşlarıyla ülkemize ödetilen bedellerin olduğu bu süreç, silahların bırakılmasıyla çok önemli bir aşama kat etti. Bu önemli hadiseyi hafife almak, popülist bir anlayışla farklı yerlere çekmek doğru değil, siyaset üstü bir meseledir" sözlerine İYİ Parti'den tepki geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "23 yıldır terörlü bir Türkiye mi istiyordunuz da şimdi terörsüz Türkiye diyorsunuz? Niye bugün, bunun cevabını vermeniz lazım. Öte yandan İmralı'dan, terörist başından gelen bir mesajla bu işin çözülüvereceği konuşuluyor. Bu iş bu kadar kolaydı da 23 yıldır neden yapmadınız" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundular. Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Türkiye üç şeyden çok ciddi para kazanıyor; tarım, maden ve turizmden. Tarım bizim için çok önemli, biz kendi kendimize yeten bir ülkeydik ama son zamanlarda çok ciddi bir düşüş var, üstüne bir de don felaketi yaşandı. Şimdi çiftçilerimiz TARSİM'den paralarını bekliyorlar. Burada çiftçilerimiz oldukça mağdur. Gelecek sene için de çiftçilerimize ucuz faizlerle kredilerin verilmesi gerekiyor. Bunları yapacak bir siyaset kurumuna ihtiyacımız var. Bal konusunda da Türkiye'de 100 bin arıcımız var. Bunlara Mart ayında teşvik veriliyordu ancak verilmedi. 'Paramız yokmuş'. Hani ekonomimiz çok iyiydi. Böyle bir durumda çiftçilerimiz üretemeyecek" dedi.

Milletvekillerinin istifa ederek parti değiştirmesine yönelik ise Özdağ, "Bir milletvekili partisinden istifa edebilir. AKP 23 yıldır iktidarda. Cervantes'in bir sözü var; balı olanın sineği çok olur. İktidar partisi cazibe yeridir, orada rahatlık vardır. Vatandaşlar acaba neler aldı diyorlar. O nedenle bir milletvekili geçmek istiyorsa iktidarın buna izin vermemesi lazım. Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var, siyasi partiler kanununa ihtiyaç var. Bizim siyasi partiler kanununu değiştirmemiz gerekiyor. Milletvekilleri ayrıldıktan sonra bağımsız olarak otursunlar, sonra çekip gitsinler" diye konuştu.

Çömez: "Böyle bir idare olur mu? Medipol resmen gasp etmiş"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın özel hastanelerine ilişkin soru önergelerine cevap verilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bir yıl önce Sağlık Bakanına bir soru önergesi verdim. Sayın Bakan, sizin bakan olduğunuz dönemde TEKEL'in Unkapanı'ndaki binaları size verildi mi, Beykoz'daki araziler size verildi mi, Üsküdar'da bir vatandaşın 'buraya okul yapılsın' diye verdiği arazi size verildi mi, Ankara Garındaki binalar size verildi mi? Bakanın buna olumlu ya da olumsuz cevap vermesi lazım. Tam 12 tane dava açtı bana. Böyle bir parlamenter rejim olur mu? Ben millet adına bir soru soruyorum.

Bu arsa vatandaş tarafından 1994 yılında Hazine'ye verilmiş. Denilmiş ki; bu ülkenin eğitime ihtiyacı var, bu araziyi alıp eğitim için kullanın. Tam 17 sene Hazine ve Maliye Bakanlığı bununla ilgili hiçbir şey yapmamış. 17.senede burayı otopark olarak kullanmak üzere eski Sağlık Bakanının hastanesine vermiş. Hazineye bu araziyi bağışlayan vatandaş şikayet etmiş, niye okul yapmadınız diye. Geçtiğimiz aylarda burası sadece üniversite arazisi olarak kullanılmak üzere tadil edildi. Buradaki arazinin bitişiğinde Medipol Üniversitesi var. 1 milyarın üzerinde olan bu araziyi 100 milyon liraya sattılar. Medipol aldı. Böyle bir idare olur mu? Medipol resmen gasp etmiş."

İnsanların boyu, kilosu hastaneye gittiğiniz zaman ölçümleri yapılır. Doktorlar da buna göre karar verirler. Beyefendi bu işi cami önlerinde, AVM'lerde yapıyor. Bunlar sağlığın Türkiye'de ne hale geldiğinin göstergesi. Bu arada Sağlık Bakanının diplomasını da tartışmaya açıyorum. Bir Sağlık Bakanı bu şekilde bir uygulama yapıyorsa, herkesi diplomasını araştırıyorsunuz ya Sağlık Bakanının da araştırın İnsanlar protein, mineral, vitamin alamadıkları sadece unlu mamüllerle beslendikleri için kilo alıyorlar. Çünkü bu ülkede tarımı çökerttiniz" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit: "Küçük üreticilerin üretimden kopmasının önü açılıyor"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, hayatını kaybeden Uruguay'ın eski devlet başkanı José Mujica'yı anarak, "Onun devrimci mirasını selamlıyouz" dedi. Koçyiğit, "Dün Boğaziçi Üniversitesinde öğrenciler anayasal haklarını kullanmak istediler çünkü çocuk istismarını meşrulaştıran açıklamalarıyla bilinen biri üniversitelerinde konuşmacıydı. Ne kadar doğal bir şey ama hem özel güvenlik hem de polis tarafından kötü muameleye maruz kaldılar. Aynı gün Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde 'aile yılı değil, direniş yılı' demek isteyen öğrencilere de bir grup saldırdı ve kolluk tarafından engellenmedi. Bu baskıcı ve kendinden olmayana tahammül edemeyen bir anlayışın sonucu. Üniversiteler sizin arka bahçeniz değil" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, "Çiftçilerin çoğu tarlasını satıyor borcunu kapatmak için. 20 yılda bu ülkede çiftçi borçları tam 70 kat artmış durumda. Özellikle küçük üreticilerin üretimden kopmasının önü açılıyor. Bu anlamda üreticinin değil tüccarın kazandığı bir üretim sistemi yapılıyor. Bu yıl zirai don sebebiyle çok büyük bir hasar var. Bu konuda da çiftçinin yalnız bırakıldığını görüyoruz. Çiftçiler, iklim krizine karşı korunmalı. Tarım sigortaları adil ve kapsayıcı hale getirilmeli ve ayrım gözetmeden sağlanmalı" dedi.

Günaydın: "Neden 600 bin çiftçi tarımdan çekildi?"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise şu ifadelere yer verdi:

"Tarım meselesi bir ucuyla üreticiyi ve kır yoksullarını bir ucuyla da kent yoksullarını kapsayan bir büyük politika alanıdır. Türkiye'nin 1980'de nüfusu 44 milyondu bugün 85 milyon. Demek ki yılda bir milyona yakın nüfus attıran bir ülkenin evlatlarıyız. Her gün mutlaka belirli miktarlarda vitamin, protein almak zorundayız. ya bunu bu topraklarda üreteceğiz ya da dışarıdan ithal edeceğiz. Bu alanda dünya kadar politik yalanlar söylenebilir. Bugün tarımın başladığı bu memleket şu ürünlerin tamamında ithalatçıdır; buğday, arpa, mısır, soya, çeltik, pamuk, ayçiçeğinde, süt hariç bütün hayvansal ürünlerde bu memleket net ithalatçıdır. Gerçeği halının altına süpürerek, yokmuş gibi davranarak herhangi bir şeyi çözemeyiz. Türkiye son 22 yıl boyunca 48 milyar dolar tarımsal ham madde, dış ticaretinde açık vermiştir. Yılda 250 milyar lirayı üreticimize vermek yerine dışarıya aktarıyoruz.

Çiftçi artık ekmiyor. 20 yıl önce ÇKS'ye kayıtlı 2,7 milyon üretici varken bugün 2,1 milyon üretici var. Bir gün dönüp sormak aklınıza geldi mi; neden 600 bininiz tarımdan çekildi? Soramıyorsunuz çünkü gerçeği biliyorsunuz. Girdi, mazot, gübre, tohum son 5 yılda yalnızca bunlara yüzde 300'den fazla zam geldi. Petrol fiyatları tarihin en dip seviyesindeyken son bir yıl içinde yüzde 105 zam geldi. Böyle bir ortamda çiftçi nasıl üretim yapsın? Tarım Kredi'ye olan borçlarının yüzde 40'ı icralık hale gelmiş durumda. Siz bütün bunların saptamasını yapmak yerine sizden başka kimsenin inanmadığı yalanlara sığınarak politika yapmaya çalışıyorsunuz."

Gül: "Popülist bir anlayışla farklı yerlere çekmek doğru değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Milletimizin 40 yıldır gözyaşlarıyla ülkemize ödetilen bedellerin olduğu bu süreç, silahların bırakılmasıyla çok önemli bir aşama kat etti. Elbette bu gelişmeleri hükümetimiz yakından takip edecektir. Tüm bu gelişmeleri memnuniyetle karşılamak lazım. Bu önemli hadiseyi hafife almak, popülist bir anlayışla farklı yerlere çekmek doğru değil, siyaset üstü bir meseledir" sözlerine İYİ Parti'den tepki geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Eleştirenleri polemik yapmakla itham ettiniz. Eğer kastı bizsek polemik yapmıyoruz. Biz burada millet adına vazife yapıyoruz. İstiyorsunuz ki siz ne söylerseniz biz ona inanılım ve ona alkış tutalım. 23 yıldır bu ülkede terörü bitirmek için ne yaptınız? Ekonomik, diplomatik, askeri, hukuki her şey. Bununla ilgili hangi önemleri aldınız? Bununla ilgili cevap vermiyorsunuz. 23 yıldır terörlü bir Türkiye mi istiyordunuz da şimdi terörsüz Türkiye diyorsunuz? Niye bugün, bunun cevabını vermeniz lazım. Öte yandan İmralı'dan, terörist başından gelen bir mesajla bu işin çözülüvereceği konuşuluyor. Bu iş bu kadar kolaydı da 23 yıldır neden yapmadınız? Daha birkaç ay önce TUSAŞ saldırında yavrularımız öldü" dedi.