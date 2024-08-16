TBMM Genel Kurulu\'nda DEM Parti Grup Başkanvekili\'ne saldırı

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(TBMM)- DEM Partili Nevroz Uysal Aslan, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında AK Partililerin saldırısının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşının açıldığını belirterek, yerdeki kanları gösterdi. Görevliler, merdivenlerdeki kanları temizledi.

TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde "Sizde zerre utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine başlayan gerilim, AK Parti sıralarını işaret ederek, "Bu ülkenin en büyük terör örgütü buradaki sıralarda oturanlardır" demesiyle kavgaya dönüştü.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'e yapılan saldırıya, "Burada ahkam kesenler bir kadının kaşını yardı. Görsünler... Meclis bu mu, halkın iradesi bu mu" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Genel Kurul'daki kavganın ardından görevliler merdivenlerdeki kanları temizledi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis revirinde tedavi edildi.