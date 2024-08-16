TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Grup Başkanvekili'ne saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Grup Başkanvekili'ne saldırı

Geniş Video İzle

DEM Partili Nevroz Uysal Aslan, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında AK Partililerin saldırısının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşının açıldığını belirterek, yerdeki kanları gösterdi. Görevliler, merdivenlerdeki kanları temizledi.

16.08.2024 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TBMM)-  DEM Partili Nevroz Uysal Aslan, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında AK Partililerin saldırısının ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşının açıldığını belirterek, yerdeki kanları gösterdi. Görevliler, merdivenlerdeki kanları temizledi.

TBMM Genel Kurulu, muhalefetin çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüde "Sizde zerre utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine başlayan gerilim, AK Parti sıralarını işaret ederek, "Bu ülkenin en büyük terör örgütü buradaki sıralarda oturanlardır" demesiyle kavgaya dönüştü.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit'e yapılan saldırıya, "Burada ahkam kesenler bir kadının kaşını yardı. Görsünler... Meclis bu mu, halkın iradesi bu mu" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Genel Kurul'daki kavganın ardından görevliler merdivenlerdeki kanları temizledi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis revirinde tedavi edildi.

TBMM Genel Kurulu\'nda DEM Parti Grup Başkanvekili\'ne saldırı
Kaynak: ANKA

Gülistan Kılıç Koçyiğit, Nevroz Uysal Aslan, Tbmm Genel Kurulu, DEM Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Grup Başkanvekili'ne saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:01 Meclis’teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu Meclis'teki kavga anında oturumu ilk terk eden Bekir Bozdağ oldu
15:13 İnegöl’de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı İnegöl'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
15:04 TBMM’de utandıran görüntüler Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı TBMM'de utandıran görüntüler! Darp edilen milletvekillerinin kanı zemine yayıldı
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
09:07 Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor Sibel Can bir kıyafet giydi, göğüs detayına yorum yağıyor
08:54 Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi Yoğun bakımdaki Aydemir Akbaş, entübe edildi
07:13 Tam 34 penaltı kullanıldı UEFA Avrupa Ligi’nde inanılmaz maç Tam 34 penaltı kullanıldı! UEFA Avrupa Ligi'nde inanılmaz maç
05:46 Alevler bir anda sardı Gaziantep’te fabrika yangını Alevler bir anda sardı! Gaziantep'te fabrika yangını
02:05 Erdoğan imzaladı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni atama Erdoğan imzaladı! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na yeni atama
01:18 İsrailliler Batı Şeria’daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti İsrailliler Batı Şeria'daki köyü basıp ev ve arabaları ateşe verdi: 1 Filistinli hayatını kaybetti
01:16 Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
00:46 Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu Reklam çekimi için peribacalarında yapılan skandal çalışma durduruldu
00:16 ABD ve İngiltere’ye ait savaş uçakları Yemen’i vurdu ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Yemen'i vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 18:08:51. #1.12#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti Grup Başkanvekili'ne saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement