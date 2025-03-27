TBMM Genel Kurulu Toplanamadı

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu, yeter sayının bulunamaması nedeniyle toplanamadı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 8 Nisan Salı günü toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerini bu sabaha karşı tamamladı ve teklif yasalaştı. Saat 06.37'de çalışmalarını tamamlayan TBMM Genel Kurulu birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.

Birleşimi açmak üzere Genel Kurul Salonu'na gelen TBMM Başkanvekili Celal Adan, Başkanlık Divanı teşekkül etmediğinden çalışmalara başlanamadığını belirterek, gelecek haftanın bayram tatili olması dolayısıyla kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri görüşmek üzere birleşimi 8 Nisan Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.