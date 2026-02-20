TBMM Raporu Yayınlandı - Son Dakika
20.02.2026 23:22
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporu, TBMM internet sitesinde yayımlandı.

(TBMM) - Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda okunarak oylanan ve 47 evet, 2 hayır ve 1 çekimser oyla kabul edilen "ortak rapor" internet sitesinden yayımladı. İnternette toplam 110 sayfa olarak yayımlanan raporun, 49. sayfasından sonrası "Ekler" bölümünden oluşuyor. Raporun ekler kısmında her siyasi partinin daha önce komisyona sunduğu görüş ve önerilerini içeren raporlarına da yer verildi.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirdiği 21'inci toplantısında yapılan oylamada, nitelikli çoğunlukla kabul edilen komisyon raporu, TBMM'nin internet sitesinde yayımlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Rapor internet sitesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu 18.02.2026" başlığıyla  yayımlandı. Toplam 110 sayfa olarak internete konulan raporun 49. sayfasından sonrası "Ekler" bölümünden oluştu.

Rapor, "İçindekiler" başlığından sonra Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na başkanlık eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 8 sayfalık "Takdim" yazısıyla başlıyor. Numan Kurtulmuş takdiminde, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kuruluş amacı ve rapora ilişkin bilgi aktarırken "Yaptığımız çalışmalar, gelinen aşamayla sınırlı ve tamamlanmış bir süreç olarak değerlendirilemez. Komisyonumuzun sergilediği sağduyulu, kapsayıcı ve çözüm odaklı yaklaşım; yarının güçlü, etkili ve huzurlu Türkiye'sine uzanan sağlam bir çerçeve ortaya koymuştur. Komisyonumuz tarafından titizlikle hazırlanan rapor, bundan sonraki süreçte atılacak adımlara istikamet çizen ve ortak hedefler doğrultusunda yol gösteren kıymetli bir başvuru metni olma özelliğini taşımaktadır. Komisyon raporumuz bu anlamda bir nihayet değil, bilakis atılan ve atılacak kararlı adımların mihenk taşı olarak kabul edilmelidir" ifadelerine yer vererek, emeği geçen ve destek veren siyasilere teşekkür etti.

Rapor, "Takdim" yazısının ardından Komisyonun Çalışmaları, Komisyonun Temel Hedefleri, Türk-Kürt Kardeşliğinin Tarihi Kökleri ve Kardeşlik Hukuku, Komisyonda Dinlenen Kişilerin Mutabakat Alanları, PKK'nın kendisini Feshetmesi ve Silah Bırakması, Sürece İlişkin Yasal Düzenleme Önerileri ve Demokratikleşme ile İlgili Öneriler ana başlıklarından oluşan 7 bölüm ile "Sonuç ve Değerlendirme" kısmından oluştu.

"Sürece İlişkin Yasal Düzenlemeler" başlığında, "Kritik Eşik: Örgütün Silah Bırakması, Toplumsal Bütünleşmeyi Güçlendirecek Yasal Düzenlemeler, Örgüt Mensuplarının Durumu, Toplumsal Bütünleşme, İzleme ve Raporlama Mekanizması, Süreçte Görev Alanlara Yasal Güvence Sağlanması alt başlıkları altında önerilere yer verildi."

Demokratikleşme ile İlgili Öneriler ana başlığı altında ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi Kararları, Yargılama ve İnfaza İlişkin Düzenlemeler, Hak ve Özgürlüklerin Genişletilmesi ile İlgili Düzenlemeler ve Yerel Yönetimler alt başlıklarında öneriler sıralandı.

Ekler

Raporun "Ekler" kısmında sırasıyla komisyonun 51 üyesinin ismi, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Çalışma Usul ve Esasları, siyasi partiler tarafından Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunulan raporlar, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulduğu günden oylama yapılan güne dek tüm toplantıların konuları ve dinlenen kişiler, toplantılarda dinlenen kamu kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşu temsilcisi 132 kişinin isimleri ve tüm toplantıların tutanakları yer aldı.

Kaynak: ANKA

Sivil Toplum, Demokrasi, Politika, Güncel, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
