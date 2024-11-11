TCG Anadolu\'dan İlk İkmal

Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisi ile TCG Derya denizde ikmal muharebe destek gemisinin, ilk defa "denizde akaryakıt ve katı yük ikmali" gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aksaz açıklarında gerçekleştirilen faaliyete yönelik fotoğraflara da yer verildi.