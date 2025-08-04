TCG Bozcaada Yaralıya Yardım Etti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Bozcaada karakol gemisi personelinin, yardım çağrısında bulunan teknedeki yaralı vatandaşa ilk müdahalede bulunarak, Sahil Güvenlik TCSG-34'e transfer edilmesini sağladığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından " Mavi Vatan'da Görev Başında, Her Koşulda Milletinin Yanında" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"TCG Bozcaada karakol gemisi, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında, Mersin'den harekat sahasına intikal halindeyken Gökdeniz-01 isimli teknenin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye gitti. Yaralı olan vatandaşımıza ilk müdahale TCG Bozcaada'da yapılarak vatandaşımızın Sahil Güvenlik TCSG-34'e transfer edilmesi sağlandı."