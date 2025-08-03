TCG ORUÇREİS Göreve Başladı

6 Nisan 1920

1- Yetenekleri artırılan TCG ORUÇREİS fırkateyni, Mavi Vatan savunmasında yerini aldı

?BARBAROS Sınıfı Fırkateyn Savaş Yönetim Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında kabul faaliyetleri tamamlanan TCG ORUÇREİS, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en modern ve vuruş gücü en yüksek unsuru olarak görev yapacak

6 milyon satırdan fazla kaynak kod yazılan projede ilk kez 30'dan fazla alt sistem ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre edildi, gerçekleştirilen atışlarda kara, su üstü ve hava hedeflerine tam isabet sağlandı

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı/Görüntülü)

2- Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki STA, modern ticaret anlaşmalarına örnek niteliğinde

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo:

"Yeni serbest ticaret anlaşması iki önemli ortak arasında modern bir STA'nın nasıl olması gerektiğinin harika bir örneği"

"Deniz üstü rüzgar enerjisi alanında birlikte yürüteceğimiz çalışmalarla dünya çapında ses getirecek işler yapabiliriz"

"Eurofighter Typhoon ile ilgili anlaşma, kilit NATO ortağımız Türkiye ile ne kadar yakın çalıştığımızın çarpıcı bir göstergesi"

(Firdevs Yüksel-Handan Kazancı/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İç organları dışarıda doğan bebek, ailesi ve doktorların kararlılığıyla yaşama tutundu

Burdur'da anne karnındaki gelişimi sırasında bazı iç organları karın duvarının dışında gelişen Deniz Kaan bebek, iki ameliyatla tedavi edildi

Anne Bilge Kaplan Kurnaz:

"Mutluyuz iyi ki vazgeçmedik. Kuvözde her gördüğümde bambaşka duygulara giriyorum. Şu an tek istediğim şey ona sarılmak, dokunabilmek"

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Emre Divarcı:

"Karın duvarındaki defekt büyüktü bunu kapatmak için önce bir yama koyduk. Yamayı daralttıktan sonra ikinci ameliyatını yaptık. Şimdi karnı tamamen kapandı. Beslemeye başladık. Birkaç güne kadar da taburcu etmeyi planlıyoruz"

(Tezcan Ekizler/İzmir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Sobesos Antik Kenti'ndeki kazılar, Kapadokya'nın kentsel tarihine ışık tutacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve kazı başkanı Doç. Dr. Bilsen Özdemir:

"Kazı çalışmasının uzun soluklu olması bekleniyor. Bütününe baktığımızda Nevşehir ve Kapadokya tarihine ışık tutacağı görülüyor"

"Sınırları çok daha geniş olan farklı zaman dilimlerinde, farklı lokasyonlarda yerleşim ihtiva eden bir antik kalıntı silsilesiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz"

(Behçet Alkan/Nevşehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Emtia piyasalarında makroekonomik karışıklık fiyatları dalgalandırdı

ABD'de mayıs ve haziran ayı tarım dışı istihdam verilerinde aşağı yönlü revizyonlar yapılırken, söz konusu aylara ilişkin istihdam kazanımları toplamda 258 bin kişi aşağı yönlü güncellendi

Trump'ın bakır ürünlerine yönelik yüzde 50 gümrük vergisi kararı, beklentilerin aksine kapsamlı kısıtlamalar içermeyerek, cevher, konsantre ve katot gibi temel girdiler vergiden muaf tutuldu

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

6- DOSYA HABER/ SÜPER LİG'DE SEZON BAŞLIYOR - Lig'in gol raporu

67 yıllık lig tarihinde en çok gol 2020-2021, en az gol ise 1973-1974 sezonunda atıldı

Gol ortalaması, 2000-2001 sezonunda maç başına 3,32 ile en yüksek rakama ulaştı

Süper Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 6 kez geçildi

Süper Lig'de son 5 sezonda 1000 gol barajı 4 kez aşıldı

(Metin Arslancan/İstanbul)

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