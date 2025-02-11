TCG Salihreis NATO Harekatında

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Salihreis fırkateyninin NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı 2025-1'e katıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Salihreis fırkateyni, Doğu Akdeniz'de NATO Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı 2025-1'e katıldı." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, harekata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
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