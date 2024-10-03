TDT 15 Yaşında

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurucu belgesi olan Nahçıvan Anlaşması'nın 15. yıl dönümü vesilesiyle Türk dünyasının 3 Ekim Türk Devletleri İşbirliği Günü'nü kutlayan mesaj yayımladı.

Bakanlık, kutlama mesajını X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamayla paylaştı.

Açıklamada, "Bugün tarihi Nahçıvan Anlaşması ile kurulan, Türk devletleri ve halkları arasında kardeşlik, dostluk ve dayanışmaya dayalı ortak işbirliğini esas alan TDT'nin kuruluşunun üzerinden 15 yıl geçti. Bu vesileyle, ailemiz olarak gördüğümüz Türk dünyasını birleştiren teşkilatın tüm üye ve gözlemcilerini yürekten kutluyoruz. Son 15 yılda daha aktif ve sistemli hale gelen TDT'nin güçlenmesi yönündeki ortak faaliyetlerimizde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.