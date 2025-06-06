TDV'den Burkina Faso'ya Kurban Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekaletle kurban kesim organizasyonu kapsamında Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da 35 bin hissesinin etini 1 milyon kişiye ulaştırmayı amaçlıyor.

Bu ülkeye giden vakıf gönüllüleri, başkent Vagadugu'ya bağlı Ulmigo'da bayram namazını kıldıktan sonra kurbanların kesileceği alanlarda incelemeler yaptı.

Gönüllüler, bunun ardından 19 bölgede kurban kesim çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Hasan Rami Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin bu yıl toplam 80 ülkede vekaletle kurban organizasyonu gerçekleştirdiğini söyledi.

Burkina Faso'nun farklı bölgelerinde kurban keseceklerini dile getiren Kara, "Burkina Faso'da Türkiye'deki hayırsever vatandaşlarımızın emanet ettiği 5 bin büyükbaş hayvanı yani 35 bin hisseyi Kurban Bayramı günleri içerisinde kesip yaklaşık 1 milyon Burkina Fasolu kardeşimize dağıtacağız. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 19 ayrı bölgede 34 kişilik bir ekiple vatandaşlarımızın bize emanet ettiği kurbanlarını güzel şartlarda kesip dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

Kara, vakfın bunun yanı sıra Burkina Faso'da su kuyusu açtığını, öğrenim bursları verdiğini belirterek, bu hizmetleri artırmak istediklerini kaydetti.

Tüm hayırseverlerin bayramını tebrik eden Kara, "Emanetlerinin emin ellerde olduğunu ifade etmek istiyorum." dedi.