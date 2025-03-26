TDV'den Nijerya'da İftar Desteği

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ramazan ayında Nijerya'da iftar sofraları kurarak ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

TDV'nin organizasyonu ve Türk hayırseverlerin katkılarıyla Nijerya'da kurulan iftar sofralarında her gün yaklaşık 300 kişi bir araya geliyor.

TDV Abuja Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Ortaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının yardımlarıyla Nijerya'da iftar sofralarının kurulduğunu belirtti.

Ortaç, "TDV olarak hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle her gün yaklaşık 300 kişiye iftar ikramında bulunuyoruz. Müslüman kardeşlerimizin Ramazan sevincini paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağıdır." dedi.

İftara katılan Nijeryalı Abdulwahid Salihu ise Türk halkına minnettarlığını dile getirerek, "Onlar bize yardım ediyor, çok teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

TDV, her yıl olduğu gibi bu yıl da Afrika başta olmak üzere birçok ülkede ihtiyaç sahipleri için gıda kolileri dağıtıyor, iftar sofraları kuruyor ve çeşitli insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.