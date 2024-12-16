TDV'den Yetimlere Kış Kıyafeti Desteği - Son Dakika
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TDV'den Yetimlere Kış Kıyafeti Desteği

Türkiye Diyanet Vakfı, Gaziantep'te 102 yetim çocuğa kışlık kıyafet yardımı sağladı.

16.12.2024 13:49
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kış Bayramı Projesi" kapsamında Gaziantep'te 102 yetim çocuğa kıyafet desteğinde bulundu.

Kentteki bir alışveriş merkezindeki mağazada bir araya gelen TDV yetkilileri ve gönüllüleri, mağazada kışlık kıyafetleri isteklerine göre seçen çocuklara yardımcı oldu.

Gaziantep Müftü Yardımcısı Nazife Sağlamoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayır sahiplerinin destekleriyle 100'den fazla çocuğa yardım eli uzattıklarını söyledi.

Sağlamoğlu, "Çocuklara kışın ihtiyaç duyacakları elbiseler konusunda bugün yardımcı oluyoruz. Şehrimiz bu konuda çok duyarlı. Dinimizin emrettiği şekilde onlara öncülük ederek kış ayında üşümemeleri için sahipsiz kalmamaları adına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rabbim hayırseverlerin hayırlarını kabul eylesin." dedi.

Rap sanatçısı Resul Aydemir de Türkiye'nin çok sayıda ilinde ve dünya genelinde TDV ile yardım faaliyetleri yürüttüklerini belirtti.

Aydemir, "Gaziantep'te 102 kardeşimize kışlık giyim yardımı yapılıyor. Tek tek üzerlerinde denedik ve onların belirlediği ürünleri tercih ettik. Onlar da bu şekilde kendi tercihlerini aldılar ve mutlu oldular. Kışın üşümeyecekler biz de mutlu olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV'den Yetimlere Kış Kıyafeti Desteği - Son Dakika

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