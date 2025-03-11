TDV, Etiyopya'da Ramazan Yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı dolayısıyla Etiyopya'da ihtiyaç sahibi 35 bin kişiye gıda kolisi, iftarlık ve bayramlık kıyafet desteği sağladı.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ramazan ayı dolayısıyla Etiyopya'da ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda ve giyim yardımı gerçekleştirildi.

Başkent Addis Ababa'daki İslam Konseyi Merkezi'nde yapılan yardım dağıtımı programına, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar ile TDV görevlileri ve gönüllüleri katıldı.

Programda konuşma yapan Büyükelçi Baran, Türkiye ve Etiyopya halkları arasında asırlar dayanan bir birliktelik olduğunu belirtti.

TDV'nin bölge ofislerinin ilkini Etiyopya'da açtığını anımsatan Baran, "Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan TDV'nin Etiyopya halkıyla ramazan ayı vesilesiyle aziz milletimizin emanetlerini paylaşması çok anlamlı." dedi.

Ramazanın en önemli tarafının "paylaşmak" olduğunu vurgulayan Baran, "TDV'nin Etiyopya'nın farklı eyaletlerinde yetim öğrenciler için kıyafet, gıda yardımı yapması, iftar vermesi aramızdaki bağı daha de güçlendiren sembolik bir faaliyet olmuştur." ifadesini kullandı.

Addis Ababa Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar da yaklaşık 15 yıldır Etiyopya'da Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV olarak insani ve hayır hizmetlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Etiyopya'nın başkenti başta olmak üzere, Beni Şangul, Oromia, Amhara, Afar, ve Tigray bölgelerine yardım yapıldığını anlatan Cuhadar, mülteci kamplarında, yetimhanelerde ve Kur'an kurslarında da 5 bin kişiye iftar desteği sağladıklarını kaydetti.

Ramazan ayı dolayısıyla Etiyopya'da ihtiyaç sahibi 35 bin kişiye gıda kolisi, iftarlık ve bayramlık kıyafet desteği sağlamayı planladıklarını bildiren Cuhadar, ihtiyaç sahibi 5 bin 800 aileye gıda kolisi dağıttıklarını ve 3 bin çocuğa bayramlık kıyafet desteğinde bulunduklarını belirtti.