Tebliğciler Yeni Yıl Öncesinde Bildiri Dağıttı

TEBLİĞCİLER olarak bilinen grup, yeni yıl öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildiriler dağıttı.

Taksim Meydanı'nda, 'Tebliğciler' olarak bilinen bir grup yeni yıl kutlamaları öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri dağıttı. Bildiri dağıtan Bilal Demir, "Bugün yılbaşı, yılbaşı kutlamak Müslümanlara mahsus bir şey değildir. Kim bir kavime benzerse onlardandır. Onun için Müslümanlar dikkat edecekler. Ayet-i Kelimede diyor ki; Sana gelen ilimden sonra4 sen onların hevasına uyarsan yani Yahudi ve Hristiyanlara, büyük zalimlerden olursun. Buna dikkat etmek lazım. Biz Müslümanız, Müslüman gibi yaşamalıyız. Yılbaşı bizim işimiz değil. Bizim bu sözümüz müslümanlaradır, Müslüman olmayanlara değil. Müslümanlar olarak biz kurana göre yaşamak zorundayız, mecburuz" dedi.