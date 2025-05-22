Tech Istanbul Staj Programı'na Başvurular Başladı - Son Dakika
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Tech Istanbul Staj Programı'na Başvurular Başladı

22.05.2025 12:53  Güncelleme: 14:02
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Insider iş birliğiyle hayata geçirilen Tech Istanbul Staj Programı, 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerine yaz dönemi boyunca İstanbul'daki teknoloji girişimlerinde staj imkanı sunuyor. Başvurular 31 Mayıs'a kadar online olarak yapılabilecek.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Insider iş birliğiyle hayata geçirilen Tech Istanbul Staj Programı'na başvurular başladı. 3. ve 4. sınıf öğrencilerine, yaz boyunca İstanbul'daki teknoloji girişimlerinde staj yapma imkanı sunan program; yazılım geliştirme, veri-yapay zeka, ürün-proje yönetimi, tasarım, dijital pazarlama gibi alanlarında deneyim kazandıracak. Başvurular 31 Mayıs'a kadar online olarak yapılacak.

İBB, Tech Istanbul, Bölgesel İstihdam Ofisi (BİO) ve Insider, geleceğin liderlerini yetiştirmek ve girişimcilik ekosistemine nitelikli insan kaynağı sağlamak için bir araya gelerek Tech Istanbul Staj Programı'nı başlattı. Program,  üniversite öğrencilerine teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin kalbinde benzersiz bir iş deneyimi fırsatı sunuyor.

"Gerçek iş deneyimi"

Tech Istanbul Staj Programı, İstanbul'un yaratıcı ruhunu taşıyan girişimler ile üniversiteli yetenekleri buluşturarak, geleceğin liderlerini yetiştirmeyi ve girişimcilik kültürünü erken yaşta kazandırmayı hedefliyor. Program öğrencilere; profesyonel iş becerileri geliştirme, gerçek projelerde yer alma ve geleceğin sektör liderleriyle tanışma fırsatı sunarken; girişimler için ise yenilikçi insan kaynağını kazanma yolunda önemli bir model yaratıyor.

Kimler başvurabilir?

İBB'den alınan bilgilere göre, üniversitelerin 3. veya 4. sınıfında öğrenim gören ve yaz dönemi boyunca İstanbul'daki teknoloji girişimlerinde, zorunlu staj yapmak isteyen tüm öğrenciler programa başvuru yapabiliyor. Öğrenciler, yazılım geliştirme, data-AI, ürün-proje yönetimi, tasarım, dijital pazarlama, strateji, satış, finans, operasyon, insan kaynakları gibi alanlarda teknoloji girişimlerinde görev alabilecek.

Tech Istanbul Staj Programı, katılımcılara girişimlerin dinamik ortamında gerçek iş deneyimi yaşama, alanında uzmanlarla birebir çalışarak sürekli geri bildirimle kişisel gelişim sağlama, girişim kurucuları ve yatırımcılarla tanışarak profesyonel ağlarını genişletme, referans mektupları, LinkedIn tavsiyeleri ve özgeçmişlerini güçlendirecek kariyer desteği sunma ve program sonunda başarılı olanlara part-time veya full-time iş teklifleri alma imkanı tanıyor.

Başvuru süreci nasıl ilerleyecek?

Staj Programı'nda başvuru değerlendirmeleri İBB Bölgesel İstihdam Ofisi tarafından değerlendirilecek. İBB Bölgesel İstihdam Ofisi'nin staj programı için oluşturmuş olduğu başvuru formuna erişim web adresinde yer alıyor. Bölgesel İstihdam Ofisi'nin adaylarla birebir görüşmeleri sonucunda başvuru formunda paylaştıkları bilgilerle yetkinlikleri ve firmaların beklentileri doğrultusunda eşleştirme yapılacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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