Tech Istanbul'un Ön Kuluçka Programı İçin Başvurular Devam Ediyor

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik programlarını yürüten Tech Istanbul'un, teknoloji tabanlı girişimcilere yönelik sunduğu "Ön Kuluçka Programı" için başvurular devam ediyor. Girişimcilere büyüme yolculuklarında kapsamlı destekler sunan programın son başvuru tarihinin 4 Haziran olduğu bildirildi.

İstanbul'u dünyanın önde gelen girişimcilik merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen Tech Istanbul, 2025 yılının son Ön Kuluçka çağrısıyla girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı sürdürüyor. Farklı sektörlerden teknoloji odaklı projeleri bulunan girişimciler, program kapsamında fikirlerini büyütme fırsatı elde ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişimcilik programlarını yürüten Tech Istanbul'un, teknoloji tabanlı girişimcilere yönelik sunduğu "Ön Kuluçka Programı" için başvurular 4 Haziran'a kadar sürecek. Tech Istanbul'un Ön Kuluçka Programı'na başvurular tech.istanbul adresi üzerinden alınıyor.

"Kapsamlı destek mekanizmaları sunuluyor"

"En İyi Kuluçka Programı" seçilen Tech Istanbul'un Ön Kuluçka sürecine kabul edilen girişimler; İstanbul'un çeşitli noktalarında yer alan dört farklı ücretsiz ofis alanı, girişimcilik eğitimleri, mentörlük desteği, yatırımcı ve müşteri buluşmaları gibi birçok fırsattan yararlanabiliyor. Girişimciler ayrıca kamu ve özel sektör temsilcileriyle tanışma, PR ve medya desteği, patent ön araştırma hizmeti ile çeşitli avantajlara erişim imkanı buluyor.

"540'tan fazla girişime destek"

Fikir aşamasından küresel pazara açılmaya kadar olan süreçte girişimcilere destek sunan Tech Istanbul, bugüne kadar 540'tan fazla girişime destek verdi. Desteklenen girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı 84 milyon doları aşarken, Tech Istanbul'un dört farklı lokasyonunda düzenlenen 2 bini aşkın eğitim ve etkinlik, 150 binden fazla katılımcıyı ağırladı.