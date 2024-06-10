TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Öğrencileri Polonya'da Düzenlenecek Konferansa Davet Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Öğrencileri Polonya'da Düzenlenecek Konferansa Davet Edildi

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Öğrencileri Polonya\'da Düzenlenecek Konferansa Davet Edildi

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü öğrencileri, 'Kürek Sporunda Biyomekanik Analiz: Otokorelasyonla Hızın Belirlenmesi' adlı projeleriyle Polonya'da gerçekleştirilecek olan 4. Dünya Fizik Eğitimi Konferansı'na davet edildi. Öğrenciler, Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesi'nin geliştirdiği bir aplikasyonu kullanarak Meriç Nehri'ndeki parkurda veri topladı ve kürek sporuyla ilgili atletlerin performansını ve temposunu belirlemek için bir model geliştirdi. Projelerini sunmak için öğrenciler, 26-30 Ağustos tarihleri arasında Polonya'ya gideceklerini belirtti.

10.06.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü öğrencileri, kürek sporunu bilimsel çalışmayla birleştirerek hazırladıkları "Kürek Sporunda Biyomekanik Analiz: Otokorelasyonla Hızın Belirlenmesi" adlı projeleriyle, Polonya'da gerçekleştirilecek 4. Dünya Fizik Eğitimi Konferansı'na (WCPE) davet edildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 11. sınıf öğrencileri kürek sporundaki deneyimlerini bilimsel bilgilerle birleştirerek proje geliştirdi.

Öğrenciler, yaklaşık bir sene Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesinin geliştirdiği aplikasyonu telefonlarına yükleyerek Meriç Nehri'ndeki parkurda veri topladı.

Projenin odak noktası kürek sporu ile uğraşan atletlerin performansını ve temposunu belirlemek oldu.

Öğrenciler, cep telefonlarına yüklenen aplikasyon ile verileri kaydederek, her sporcunun farklı kürekler kullandığında hızlarının nasıl olabileceği üzerine bir model geliştirdi.

Öğrenciler 26-30 Ağustos tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilecek olan 4. Dünya Fizik Eğitimi Konferansı'nda projelerini sunacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TED Edirne Koleji Sistemli Projeler Koordinatörü Fatma Caner, öğrencilerin kürek sporunu bilim, mühendislik ve teknoloji ile buluşturmak istediklerini projenin böyle bir düşüncenin ürünü olduğunu belirtti.

TED Edirne Koleji 11. Sınıf öğrencisi Armina Çebi de performansları analiz ederek performansları artırmayı hedefleyen bir projeye imza attıklarını ifade etti.

Öğrenciler den Bora Uysal da kürek sporu ile bilimsel analizi birleştirdiklerini kaydetti.

Projede yer alan bir başka öğrenci Arnisa Çebi ise Türkiye'yi uluslararası bir organizasyonda temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Meriç Nehri, Aplikasyon, Almanya, Polonya, Edirne, Dünya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Öğrencileri Polonya'da Düzenlenecek Konferansa Davet Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:44 Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni oyuncağıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:27:58. #1.13#
SON DAKİKA: TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Öğrencileri Polonya'da Düzenlenecek Konferansa Davet Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement