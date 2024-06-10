TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Öğrencileri Polonya\'da Düzenlenecek Konferansa Davet Edildi

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TED Edirne Koleji Kürek Kulübü öğrencileri, kürek sporunu bilimsel çalışmayla birleştirerek hazırladıkları "Kürek Sporunda Biyomekanik Analiz: Otokorelasyonla Hızın Belirlenmesi" adlı projeleriyle, Polonya'da gerçekleştirilecek 4. Dünya Fizik Eğitimi Konferansı'na (WCPE) davet edildi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, 11. sınıf öğrencileri kürek sporundaki deneyimlerini bilimsel bilgilerle birleştirerek proje geliştirdi.

Öğrenciler, yaklaşık bir sene Almanya'daki Aachen Teknik Üniversitesinin geliştirdiği aplikasyonu telefonlarına yükleyerek Meriç Nehri'ndeki parkurda veri topladı.

Projenin odak noktası kürek sporu ile uğraşan atletlerin performansını ve temposunu belirlemek oldu.

Öğrenciler, cep telefonlarına yüklenen aplikasyon ile verileri kaydederek, her sporcunun farklı kürekler kullandığında hızlarının nasıl olabileceği üzerine bir model geliştirdi.

Öğrenciler 26-30 Ağustos tarihleri arasında Polonya'da gerçekleştirilecek olan 4. Dünya Fizik Eğitimi Konferansı'nda projelerini sunacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TED Edirne Koleji Sistemli Projeler Koordinatörü Fatma Caner, öğrencilerin kürek sporunu bilim, mühendislik ve teknoloji ile buluşturmak istediklerini projenin böyle bir düşüncenin ürünü olduğunu belirtti.

TED Edirne Koleji 11. Sınıf öğrencisi Armina Çebi de performansları analiz ederek performansları artırmayı hedefleyen bir projeye imza attıklarını ifade etti.

Öğrenciler den Bora Uysal da kürek sporu ile bilimsel analizi birleştirdiklerini kaydetti.

Projede yer alan bir başka öğrenci Arnisa Çebi ise Türkiye'yi uluslararası bir organizasyonda temsil edecek olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.