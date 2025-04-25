TEDAŞ İl Müdürü Muhtarlarla Toplandı

TEDAŞ Artvin İl Müdürü Selçuk Er, Arhavi ilçesindeki muhtarlarla buluştu.
Er, Nakliyeciler Kooperatifinde düzenlenen toplantıda, köylerdeki elektrik iletim hatlarında yapılan planlı çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Katılımcıların sorunlarını dinleyen Er, iyileştirme çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerini aktardı.
Toplantıya, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, AK Parti Arhavi İlçe Başkanı Maksut Çorbacı, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Remzi Gedik ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.
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