Tedavi Altındaki Toy Kuşu İyileşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tedavi Altındaki Toy Kuşu İyileşiyor

Geniş Video İzle

Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşu, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşuyor.

31.03.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşu sağlığına kavuşuyor

VAN - Muş'ta bitkin halde bulunan Van'da tedavisi devam eden

en büyük kuş türlerinden toy, sağlığına kavuşuyor.

Muş'ta yaklaşık 20 gün önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan toy kuşu, Doğa Koruma ve Miili Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan toy kuşu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından tedaviye alınan toy kuşunun gğn geçtikçe sağlığına kavuşuyor. Vitamin takviyeli beslenmeyle tedavisine başlanan kuş, iyileşmesinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

Van Gölü havzasındaki sulak alanların zengin olması ve bozulmamasından dolayı çok sayıda yaban hayvanını barındırdığını ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bahar mevsiminde özellikle göç eden hayvanların göç yorgunluğunu bağlı olarak merkezimize geliyor. Son olarak nesli tükenmekte olan ve kültürümüzde önemli bir yere sahip toy kuşu DKMP Muş Şube Müdürlüğü tarafından bize getirildi. 2 yaşında bir kuş. Muayenesini yaptığımızda hayvanın beslenememesine ve göç yorgunluğuna bağlı olarak bitkin halde bize geldi. Şuan genel durumu düzeldi. Uzun süredir tedavi altında. Doğaya salınabilecek duruma geldi. En kısa sürede doğaya salacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yerel Haberler, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Van, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tedavi Altındaki Toy Kuşu İyileşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti
MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma

11:15 Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti Bayramın ilk iki gününde trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti
10:18 MHP-DEM bayramlaşmasına “İmamoğlu“ atışması damga vurdu MHP-DEM bayramlaşmasına "İmamoğlu" atışması damga vurdu
09:34 Tarihte bir ilk MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma Tarihte bir ilk! MHP ve DEM Parti arasında bayramlaşma
07:40 Volkan Konak’ın vasiyeti ortaya çıktı Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı
02:49 Volkan Konak’a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış Volkan Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapılmış
18:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır
17:26 Trump, “Çok kızgınım“ dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı Trump, "Çok kızgınım" dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı
17:23 İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda rekor yolcu trafiği İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu trafiği
16:58 Ermenistan’dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine keşif uçuşu
16:47 Tonga’da 7.1 Büyüklüğünde Deprem Tonga'da 7.1 Büyüklüğünde Deprem
16:32 Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu Üniversiteli Büşra, sevgilisinin evinde ölü bulundu
16:04 Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam Özgür Özel: Ölümü göze alırım bu çocukların ahını yerde bırakmam
15:44 Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu
15:10 Beşiktaş’tan Galatasaray’a 8 yıl sonra cevap Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra cevap
15:09 Kılıçdaroğlu’ndan Silivri’deki tutuklu siyasetçilere ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki tutuklu siyasetçilere ziyaret
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2025 11:32:54. #7.11#
SON DAKİKA: Tedavi Altındaki Toy Kuşu İyileşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement