Tedavi Altındaki Toy Kuşu İyileşiyor

Nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşu sağlığına kavuşuyor

VAN - Muş'ta bitkin halde bulunan Van'da tedavisi devam eden

en büyük kuş türlerinden toy, sağlığına kavuşuyor.

Muş'ta yaklaşık 20 gün önce vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan toy kuşu, Doğa Koruma ve Miili Parklar 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatandaşlardan teslim alınan toy kuşu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından tedaviye alınan toy kuşunun gğn geçtikçe sağlığına kavuşuyor. Vitamin takviyeli beslenmeyle tedavisine başlanan kuş, iyileşmesinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.

Van Gölü havzasındaki sulak alanların zengin olması ve bozulmamasından dolayı çok sayıda yaban hayvanını barındırdığını ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bahar mevsiminde özellikle göç eden hayvanların göç yorgunluğunu bağlı olarak merkezimize geliyor. Son olarak nesli tükenmekte olan ve kültürümüzde önemli bir yere sahip toy kuşu DKMP Muş Şube Müdürlüğü tarafından bize getirildi. 2 yaşında bir kuş. Muayenesini yaptığımızda hayvanın beslenememesine ve göç yorgunluğuna bağlı olarak bitkin halde bize geldi. Şuan genel durumu düzeldi. Uzun süredir tedavi altında. Doğaya salınabilecek duruma geldi. En kısa sürede doğaya salacağız" dedi.