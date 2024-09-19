Tedavi Edilen Kızıl Şahin Doğaya Salınacak

Ardahan'da vatandaşlarca bitkin halde bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Lehimli köyünde bitkin haldeki kızıl şahini fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, tedavisini yapmak üzere şahini Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.
Kuş, gerekli kontroller ve tedavinin ardından bulunduğu bölgede doğaya salınacak.
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