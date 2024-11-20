Tedmür'de Hava Saldırısı: 36 Ölü - Son Dakika
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Tedmür'de Hava Saldırısı: 36 Ölü

Suriye'nin Tedmür ilçesine düzenlenen hava saldırısında 36 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

20.11.2024 20:16
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??????? Suriye'nin orta kesimindeki Humus iline bağlı Tedmür ilçesine düzenlenen hava saldırısında 36 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kime ait olduğu belirlenemeyen hava araçları, Humus'un doğu kırsalında yer alan Tedmür ilçesine iki saldırı düzenledi.

Saldırılarda, Tedmür Askeri Havaalanı'nın yakınındaki sanayi bölgesi ile Zaker lokantası hedef alındı.

İran destekli gruplardan Fatimiyyun grubunun lokantayı askeri karargah olarak kullandığı belirtildi.

Esed rejimi, saldırıyı İsrail'in yaptığını iddia etti

Beşşar Esed rejiminin ajansı SANA, İsrail güçlerinin Tedmür'ü hedef aldığını ileri sürdü.

Haberde, sanayi bölgesi ile sivillerin kullandığı binaların vurulduğu iddia edildi.

Haberde, "Yerel saatle 13.30'da düzenlenen saldırıda 36 kişi öldü, 50 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan saldırıya ilişkin İsrail tarafından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tedmür'de Hava Saldırısı: 36 Ölü - Son Dakika

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