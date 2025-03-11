Tehlikeli Uçan Avcılar Görüntülendi - Son Dakika
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Tehlikeli Uçan Avcılar Görüntülendi

Kaya kartalı, kara akbabaları ve kuzgun, Afyonkarahisar'da bir arada görüntülendi.

11.03.2025 22:56
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Doğanın en tehlikeli uçan avcıları birlikte görüntülendi

AFYONKARAHİSAR - Dünyanın en tehlikeli kanatlı avcıları olarak bilinen kaya kartalı, kara akbabaları ve kuzgun Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ'da kurulan fotokapan tarafından birlikte görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan fotokapan görüntüleri sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir merakla izlendi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde bugüne kadar tespit edilen on kartal türünden biri olan ve son derece iri olan kaya kartalı ayrıca Türkiye'de dağılım gösteren 4 akbaba türünden biri olan keşiş akbabası diye de adlandırılan kara akbabaları ve kuzgun 5. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Afyonkarahisar Akdağ Milli Parkımızda aynı karede foto kapanlarımıza ve objektiflerimize yakalandı. Yaban Hayatını koruyor ve izliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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