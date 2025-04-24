Tek Adam Rejiminden Kurtulmalıyız - Son Dakika
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Tek Adam Rejiminden Kurtulmalıyız

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Sol Parti Sözcüsü İşleyen, tek adam rejimine karşı halkın birleşik mücadelesinin önemini vurguladı.

24.04.2025 17:26
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(ANKARA) - Sol Parti Sözcüsü Önder İşleyen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu tek adam rejiminden kurtulmak hep söylediğimiz gibi hepimizin en büyük önceliğidir. Bugün iktidarda olanlar, bugünden itibaren geçmişte kalmaya başlamıştır. Bir zombi iktidarına dönüşmüştür. Onlar geçmiştir ve gelecek bugün meydan meydan örgütlenen halkın kendi geleceği içinde şekillenecektir" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sol Parti Genel Merkezi'nde parti sözcüleri Önder İşleyen, İsmail Haklı Tombul, Gizem Özdem ve İlknur Başer ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Sol Parti Sözcüsü Önder İşleyen, şunları kaydetti:

"Bir kez daha ziyaret için teşekkür ederiz. Dün İstanbul'da yaşanan depremden dolayı bütün yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi de bir kez daha iletelim. Dün gördüğümüz deprem gerçeği dahi bu rejimin ne kadar çürümüş, bu rejimden kurtulmanın bütün halk için ne kadar hayati bir gerçek olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 19 Mart darbesi, başkanın da ifade ettiği gibi artık toplumsal desteklerini kaybetmiş, ayakta durması sadece hile, aldatmaca ve zorbalıklara dayanan bir iktidarın ülkeyi Putinvari bir otokrasiye, seçimin fiilen geçersizleştiği bir faşizme sürükleme çabasıydı. Kenan Evren'in yaptığı gibi 12 Eylül'den sonra hangi parti kurulacak, onun başkanı kim olacak diye seçimleri yaptığı gibi bir seçime Türkiye'yi götürmek üzere planlanmış bir oyundu. Buna hep beraber direndik.

"Tek adam rejiminden kurtulmamız hepimizin önceliğidir"

Evet, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve en önemli rakibinin tasfiye edilmesi manasına geliyordu. Aynı zamanda 25 yıldır bu ülkede yoksulluğa ve açlığa sürüklenmiş bütün işçi ve emekçilerin, geleceği elinden alınmış gençlerin kendi gelecek arayışı içinde birleştiği bir mücadeleye dönüştü. Bu mücadele ülkeyi söylediğimiz gibi seçimsiz bir ülke haline getirmeye çalışanlara karşı birleşik ve güçlü bir yanıt oldu. Bütün halkın, emekçilerin ve öğrencilerin birleşik mücadelesi Saraçhane'den başlayarak bütün ülke sokaklarında ve meydanlarında yeniden kuruldu. Bu direniş, siyaseti ve ülkenin geleceğini bugün koltuklarından ve sopalarından başka bir şey olmamış olanların elinden almıştır. Önümüzdeki dönem biz bu mücadeleyi bugün de burada olduğu gibi birliğimizi ve dayanışmamızı çoğaltarak bütün farklılıklarımızla bu ülkenin kurtuluş mücadelesi olarak örgütleyerek sürdüreceğiz. Bu tek adam rejiminden kurtulmak hep söylediğimiz gibi hepimizin en büyük önceliğidir. Birleştiğimiz ve ortak hücum ettiğimiz temel nokta budur. Birliğimizi, dayanışmamızı ve mücadelemizi çoğaltmaya kararlıyız.

"İktidarda olanlar bugünden itibaren geçmişte kalmaya başlamıştır"

En önemlisi bu ülkenin geleceği ve bu halkın emekçilerin çıkarıdır. Bunu hep birlikte savunuyoruz. Partilerimizin çıkarları, geleceği değil, hep birlikte ortaklaştığımız şey ülkenin geleceği ve ülkenin kurtuluşudur. Bu mücadeleyi de başaracağımızı da sokak sokak meydan meydan hep birlikte gösterdik. Bunu göstermeye devam edeceğiz. Çünkü çok büyük bir aydınlık kapısı, çok büyük bir umut kapısı açılmıştır. Bugün iktidarda olanlar, bugünden itibaren geçmişte kalmaya başlamıştır. Bir zombi iktidarına dönüşmüştür. Onlar geçmiştir ve gelecek bugün meydan meydan örgütlenen halkın kendi geleceği içinde şekillenecektir. 23 Nisan günü kurulan Meclisi, bugün kapatarak, Anayasa'yı, yasayı, bütün demokratik kurumları ortadan kaldırarak Amerikan markası olan AKP tarafından kurulmuş, bu yeni hilafet ve saltanata karşı Türkiye yeniden demokrasiye, yeniden bağımsızlığa, yeniden laikliğe, yeniden parası olanın değil, herkesin eşit yaşayabileceği bir ülkenin kuruluşuna hep birlikte yürüyeceğiz. Bu mücadeledeki birliğimiz ve dayanışmamızla bunu başaracağımıza inancımız tam."

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Kaynak: ANKA

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