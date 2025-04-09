Tekin'den Özgür Özel'e Cunta Tepkisi - Son Dakika
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Tekin'den Özgür Özel'e Cunta Tepkisi

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, CHP lideri Özgür Özel'in cunta ifadesine geçmişi hatırlatarak yanıt verdi.

09.04.2025 13:32
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(ANKARA)- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cunta" ifadesini tepki göstererek, " Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Genel Başkanı'nın darbelerden, cuntalardan bahsederken kendi geçmişini gündeme getireceğinden dolayı biraz utanması, çekimser olması lazım. Askeri darbeler ve cuntalarla yetişen ve büyüyen bir siyasi partinin Genel Başkanı'nın bu dili kullanmaması gerekir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "cunta" söylemine ilişkin şu görüşleri dile getirdi:

"Özgür Özel ya kendi tarihini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihini bilmiyor ya da Türkiye'nin toplumsal yapısını okuyamıyor. Ona tavsiyem, kendi tarihiyle veya Türkiye'nin toplumsal yapısıyla ilgili bir danışmanını görevlendirsin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Genel Başkanı'nın darbelerden, cuntalardan bahsederken kendi geçmişini gündeme getireceğinden dolayı biraz utanması, çekimser olması lazım.

Cumhuriyet Halk Partisi geçmişinde ve genel başkanları arasında Türkiye'de darbeyi meşru gören, 'Askeri darbe toplumlar içinde bir haktır' diyen bir Genel Başkanları var. Askeri darbeyle yıkılan bir ülkenin lideri için 'onu bile kimse kurtaramadı' diyen bir genel başkanları var. Böyle bir geçmişi olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın bunları kullanırken daha özenli ve dikkatli olması gerekir. Askeri darbeler ve cuntalarla yetişen ve büyüyen bir siyasi partinin genel başkanının bu dili kullanmaması gerekir. Siyasi partiler ülkelerde demokrasiyi konsolide eden, demokrasi konusunda vatandaşları eğiten ve onlara örnek olan yapılardır ve bir anlamda demokrasi okullarıdır. Partilerin genel başkanları askeri darbeleri övmesi ve darbelerle ilgili cümleler kurması siyasi parti mantığına da yakışmıyor, demokrasimiz açısından da ülkemizdeki siyasal yapı açısından da hiçbir faydası yok. Lütfen bu dili kullanmaktan çekinsinler. Demokrasiyi kişiselleştirmeye çalışan bir siyasi partinin Genel Başkanı'na yakışmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi demokrasi mücadelesini dünyaya örnek gösterecek şekilde yürüten bir siyasi parti lideri için bu ifadeleri kullanması abes. Altını çiziyorum: Cumhuriyet Halk Partisi'nde darbeyi öven bir Genel Başkanları varken bu ifadeyi kullanması abestir, daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum."

"Başka bir kişinin yaşam hakkını elinden alan kişilerin hukuki süreçle karşı karşıya kalması gerekir"

Tekin, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden öğrencilerin tutuklanmasına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Toplumuzu güvenli bir ortamda yaşatmak için çaba sarf eden güvenlik görevlilerimize karşı baltalar gibi, hukuki olarak izah edemeyeceğimiz, protesto hakkı açısından izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler, yani protestoları terörize eden kişilerin ve protestolara katılan diğer kişilerin de bu haklarını terörize eden kişiler gözaltına alınıyor. 'Protesto eden veya protestolara katılan herkes gözaltına alınıyor' şeklinde sunmak yanlıştır, öyle bir şey yok. Protestolarda antidemokratik, gayrihukuki şekilde davranan kişiler, devletin olağan işleyişi içerisinde gözaltına alınacaklar. Hukuk sisteminde bir suçları yoksa bir ceza verilmeyecek ama demokratik bir hakkını kullanırken başka birinin yaşam hakkını, temel hak ve hürriyetini elinden alacak şekilde davranan kişilere de hukuk devleti sınırları içerisinde de hukuki süreçle karşı karşıya kalması gerekir."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Özgür Özel, Politika, Eğitim, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekin'den Özgür Özel'e Cunta Tepkisi - Son Dakika

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