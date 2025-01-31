Tekirdağ'da 1375 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 1375 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da bir evde 1375 litre sahte içki ve düzenek bulundu, şüpheli gözaltına alındı.

31.01.2025 13:16
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Tekirdağ'da evinde 1375 litre sahte içki ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı ilçesinde yaşayan S.Ö'nün evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, 1375 litre sahte içki ve kaynatma düzeneği ile kazan ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 1375 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da 1375 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi - Son Dakika
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