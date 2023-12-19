 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi, deprem ve diğer afetlere karşı ileri seviye arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Uzunlar, ekiplerin başarısını tebrik etti.

Tekirdağ\'da Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi
19.12.2023 - 11:04,  Güncelleme: 11:09
Abone Ol

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Birimi, "Enkazda ileri seviye arama ve kurtarma" tatbikatı gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi çalışanlarından oluşturulan ve arama kurtarma konusunda AFAD ekiplerinden özel eğitimler alarak donanımlı hale getirilen birim, deprem ve diğer afetlere karşı tatbikatlar yapıyor.

AFAD Müdürlüğü bahçesinde rutin olarak gerçekleştirilen tatbikat, Belediye Afet İşleri Müdürü Turgut Ünsal'ın koordinesinde gerçekleştirildi.

Ekipler, enkazda ileri seviye arama kurtarma temalı tatbikat ve akredite sınavına hazırlık çalışmaları yaptı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar da tatbikatı izledi, belirlenen hedefleri başarıyla yerine getiren personeli tebrik etti.

Ekibin çalışmalarını yakından takip ettiğini aktaran Uzunlar, "Ekiplerimizin sahadaki beceri ve koordinasyonu, her türlü zorlu duruma karşı hazırlıklı olduğumuzu gösteriyor. Ekiplerimizin profesyonelliği, ilçemiz için büyük bir güven veriyor. Güvenli ve huzurlu bir Süleymanpaşa için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Arama ve kurtarma operasyonlarını ustalıkla tamamlayan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."dedi.

???????

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ, AFAD, Deprem, Güvenlik, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika


11:01
Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56
Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49
Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47
Yanına gelen çocuk Alaattin Çakıcı'ya sordu: Amca tabancan var mı? Yanına gelen çocuk Alaattin Çakıcı'ya sordu: Amca tabancan var mı?
10:29
CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25
Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17
Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13
Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var

Son Dakika
11:01 Dolar/TL 29,08 seviyesinden işlem görüyor
10:56 Altının gramı 1.894 liradan işlem görüyor
10:49 Kanarya'ya müjde! Milan Rade Krunic için kararını verdi
10:47 Yanına gelen çocuk Alaattin Çakıcı'ya sordu: Amca tabancan var mı?
10:29 CHP'li Özel'den Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e: Aklını başına al, yoksa biz getiririz
10:25 Çalışan emekliye ne zaman 5 bin lira ikramiye verilecek? Düzenlemenin yılbaşından önce yasalaşması bekleniyor
10:17 Benzine bu gece yarısı okkalı zam geliyor
10:13 Ülkenin en güçlü silahı! Balistik füze testini izleyen Kim-Jong-un'un ABD'ye bir mesajı var
09:59 Burak Özçivit, Icardi ve Selahattin Paşalı törende bir araya geldi! Yorumlar kırdı geçirdi
09:59 Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 11:15:03. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Arama Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement