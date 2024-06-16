Tekirdağ'da Asayiş Uygulamalarında 41 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 132 şüpheliden 41'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçun önlenmesine yönelik il genelinde çalışma yaptı.
Bu kapsamda ekipler yaralama, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar ve yağma olaylarına karıştığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 132 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i tutuklandı, 91'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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