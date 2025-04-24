Tekirdağ'da Deprem Sonrası Dayanışma

(TEKİRDAĞ) - İstanbul Silivri açıklarında dün meydana gelen ve Tekirdağ'da da şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından çadır kurarak dışarıda kalanları ziyaret eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Mobil duş ve tuvalet ünitelerimiz, ikram aracımız ve ekiplerimizle vatandaşlarımızın yanlarındayız. Bu zor günleri dayanışma içinde, hep birlikte aşacağız" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ'da da yoğun hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından tedirginlik yaşadığı için geceyi dışarıda geçiren vatandaşları ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Yüceer, şunları söyledi:

"Bölgemizde meydana gelen depremin ardından, herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklarımızı gözden geçirmek üzere itfaiye personelimizi ziyaret ederek, koordinasyon sürecine dair değerlendirmelerde bulunduk. Depremden etkilenen hemşehrilerimizle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve çalışmalarımız hakkında bilgi verdik. Mobil duş ve tuvalet ünitelerimiz, ikram aracımız ve ekiplerimizle vatandaşlarımızın yanlarındayız. Temel ihtiyaçları konusunda da kendilerini yalnız hissetmemeleri adına da daima yanlarında olacağız. Bu zor günleri dayanışma içinde, hep birlikte aşacağız. Tüm hemşehrilerimize ve depremi hisseden çevre illerdeki yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."