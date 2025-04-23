Tekirdağ'da Deprem Sonrası Durum

Tekirdağ Valiliği, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, depremin ardından tüm ilgili birimlerin görev başında olduğu belirtildi.

Tüm birimlerin görevlerini hassasiyetle takip ettiği ve saha taramasının devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"An itibarıyla herhangi bir yıkım ihbarı alınmamıştır. Deprem nedeniyle hasar gören veya hasar gördüğü düşünülen binalara vatandaşlarımızın girmemesi ve bu durumu yetkililere bildirmeleri rica olunur. Zorunlu olmadıkça araçlarınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarınızı zorunlu haller dışında kullanmayınız. Resmi kurumların yaptığı ve yapacağı açıklamalara itibar ediniz. Karşılaştığınız veya karşılaşacağınız herhangi bir olumsuz durum ile alakalı 112 Acil Çağrı Hattımız 24 saat vatandaşlarımıza hizmet vermektedir."

"Tüm ekiplerimiz sahada"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de büyük bir sarsıntı yaşandığını söyledi.

Tekirdağ merkezde bir kişinin yüksekten atlama nedeniyle yaralandığını ifade eden Yüceer, "Gerçekten büyük bir deprem yaşadık. Meydana gelen depremden etkilendik. Binalarımızda çok ciddi sarsıntı hissettik. Panik olan bir yurttaşımızın haberini aldık. 3'üncü kattan atlamak üzereydi, sadece kırıkları var. Hayati tehlikesi bulunmuyor." dedi.

Yüceer, il genelinde tüm ekiplerin görev başında olduğunu ifade etti.