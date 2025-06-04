Tekirdağ'da devrilen tırın şoförü hastaneye kaldırıldı.
M.A. idaresindeki 34 SM 3173 plakalı tır, Malkara yolunda devrildi.
Sürücü, devrilen tırın camından fırlayarak sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kısmen kapanan yol nedeniyle trafik kontrollü sağlanırken, tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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