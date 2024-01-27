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Tekirdağ'da Evde Hint Keneviri Yetiştiren 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Evde Hint Keneviri Yetiştiren 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine yapılan çalışmada, 2 kilo 805 gram esrar, 104 kök Hint keneviri ve çeşitli ekipmanlar ele geçirildi. Evde bulunan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tekirdağ\'da Evde Hint Keneviri Yetiştiren 2 Şüpheli Tutuklandı
27.01.2024 - 13:17,
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Tekirdağ'da evde kurdukları düzenekle Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir evde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekiplerin evdeki aramasında, 2 kilo 805 gram esrar, saksılarda 104 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 24 led aydınlatma aşığı, 2 buhar makinesi, 4 kutu sıvı gübre ve vantilatör ele geçirdi.

Evde bulunan H.A, N.A. ve B.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ve B.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Evde Hint Keneviri Yetiştiren 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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