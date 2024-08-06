Tekirdağ\'da hapis cezası bulunan firari İstanbul\'da yakalandı

Tekirdağ'da hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari İstanbul'da yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte "hırsızlık", uyuşturucu ticareti", "tutuklunun kaçması" ve "konut dokunulmazlığı" suçlarından 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.P'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, araştırma ve fiziki takip sonucu F.P'nin, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde olduğunu belirledi.
Bu ilçede düzenlenen operasyonda yakalanan F.P, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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