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Tekirdağ'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hafif yaralandı. Saldırının nedeni henüz belirlenemezken, polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. İddialara göre saldırı, döner siparişi veren ve siparişi geç kaldığı için sinirlenen bir müşteri tarafından gerçekleştirildi.

Tekirdağ\'da iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
26.01.2024 - 22:51,
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerine, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş edildi.

Saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluşurken iş yeri sahibi C.K, cam kırıklarının vücuduna isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

C.K. Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan saldırıyı döner siparişi veren ve siparişi geç kaldığı için sinirlenen bir müşterinin gerçekleştirdiği iddia edildi.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Mahallesi, Tekirdağ, Saldırı, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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